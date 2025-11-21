مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 14:52

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - حارس مرمى الأهلي - مؤتمر صحفي

يدرك محمد الشناوي قائد الأهلي قيمة بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسبة لجمهور الفريق قبل خوض المواجهة الأولى ضد شبيبة القبائل.

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي مساء السبت ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي في مؤتمر صحفي: "ندرك تماما قيمة بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسبة إلى الجمهور، ولذلك نركز بشكل كامل على اللقاء المقبل".

وشدد الشناوي "مجموعتنا متوازنة، والأهلي يستطيع اللعب أمام أي فريق، ولكن من المهم بالنسبة إلينا أن تكون بدايتنا جيدة".

وأضاف "منذ فترة طويلة نحقق العديد من البطولات، وبالنسبة إلينا فإن دخول أي بطولة يكون بهدف الفوز بها".

وأتم "استعددنا لمباراة الغد، وعلينا أن نركز جيدا ونحافظ على نظامنا، وكذلك الأمر في مواجهة الجيش الملكي، ولكن تركيزنا الأكبر الآن على لقاء الغد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

الأهلي شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا
