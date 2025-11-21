منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 14:47

كتب : FilGoal

يزن النعيمات

أعلن جمال سلامي المدير الفني لمنتخب الأردن، قائمة النشامى لخوض كأس العرب.

وضمت القائمة يزن النعيمات نجم المنتخب الأردني ونادي العربي القطري، فيما يغيب موسى التعمري جناح نادي رين الفرنسي نظرا لإقامة البطولة في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج التجربة الثانية.. منتخب مصر تحت 16عاما يتعادل سلبيا مع الأردن بمشاركة بن رمضان وغياب الجزيري.. تونس تفوز على الأردن وديا في مباراة مثيرة

وجاءت قائمة الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى - نور بني عطية - مالك شلبية

الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - سليم عبيد - حسام أبو الذهب - علي حجبي - هادي الحوراني - عصام السميري - أدهم القريشي

الوسط: رجائي عايد - عامر جاموس - نزار الرشدان - إبراهيم سعادة - محمد أبو حشيش - مهند أبو طه - عودة الفاخوري

الهجوم: أحمد عرسان - محمود مرضي - محمد أبو زريق - علي علوان - يزن النعيمات

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتقع الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويبدأ المنتخب الأردني مباراته أمام الإمارات يوم 3 ديسمبر، فيما تقام مباراته أمام المنتخب المصري يوم 9 ديسمبر.

كأس العرب الأردن يزن النعيمات
