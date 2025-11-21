مؤتمر توروب: لا أريد العيش على الماضي.. وسنختار الوقت المناسب لمشاركة إمام عاشور

شدد الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي على أهمية المواجهة المرتقبة لفريقه ضد شبيبة القبائل الجزائري.

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي مساء السبت ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "نخوض مباراة شبيبة القبائل بعد التتويج بكأس السوبر، لقد احتفلنا لوقت قصير، ثم انضم معظم لاعبي الفريق إلى المنتخبات. أمس كان أول يوم يكتمل فيه الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. من المهم أن نعيد تركيزنا مرة أخرى، خاصة أننا نستعد لبطولة مهمة مثل دوري أبطال إفريقيا، وعلينا أن نركز جيدا على المباراة المقبلة التي نخوضها على ملعبنا".

وأضاف "طموحنا هو الفوز في كل المباريات، وخصوصا تلك التي نلعبها على أرضنا، وأتمنى من الجماهير أن تساندنا بقوة من أجل تحقيق الانتصار. وجود أكبر عدد ممكن من الجماهير غدا سيمنحنا دعما كبيرا ويساعدنا على تقديم أفضل أداء".

وتابع "إمام عاشور تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، وحالته البدنية تتحسن، وسنختار الوقت المناسب لمشاركته".

وواصل "أمس كانت أول مرة ألتقي فيها حمزة عبد الكريم، وسبق أن شاهدت له العديد من اللقطات. أعتقد أن الوقت مناسب لظهور مواهب مثل حمزة وبلال عطية للاستفادة منهما في المرحلة المقبلة. لدي خبرة سابقة في العمل مع لاعبين في هذا العمر".

وشدد "لا أريد العيش على ما حدث في الماضي. نحتاج إلى التركيز على المستقبل، وعلينا التركيز على البطولة الإفريقية. لذلك نحتاج إلى الحفاظ على تركيزنا وتطوير أدائنا".

وواصل "مثلما قلت سابقا، أتيت إلى هنا وأعرف قيمة الأهلي والضغط الموجود من الجماهير والإعلام، إضافة إلى الرغبة الدائمة في حصد الألقاب. هذا الأمر حفزني على القدوم، والمطلوب مني واضح، الفوز وتحقيق البطولات. وكلما عملنا معا أكثر سنحقق بطولات أكثر".

وأكمل "أتابع كل لاعب مع منتخب بلاده، ونعمل مع المعد البدني بالتنسيق مع الأجهزة الفنية في المنتخبات من أجل تجهيز اللاعبين، أما اللاعبون الذين لم يشاركوا، فنجهزهم بطريقة مختلفة لرفع المعدل البدني. وعندما أتيت إلى هنا لم يكن المعدل البدني للفريق جيدا، وعملنا على تحسينه".

وأتم "بالطبع ملف الإصابات مهم جدا وعلينا التعامل معه، لكن الأمر الجيد أننا امتلكنا أمس 25 لاعبا في المران، إضافة إلى 4 حراس. هذا يعني أننا لا نملك عددا كبيرا من الإصابات، وكل اللاعبين قادرون على المشاركة. الجميع يريد إفادة الفريق، ووجود جميع اللاعبين وجاهزيتهم يمنحاننا أريحية في اختيار من يشارك".

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).