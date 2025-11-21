خبر في الجول - السويحلي الليبي يقدم عرضا ماليا كبيرا لضم حامد حمدان في يناير

قدم نادي السويحلي الليبي عرضا ماليا كبيرا لضم الفلسطين حامد حمدان لاعب بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم.

وعلم FilGoal.com، أن النادي الليبي قدم العرض المغري لإدارة بتروجت من أجل الفوز بخدمات اللاعب.

ويفضل حامد حمدان التركيز مع فريقه في الوقت الحالي، وترك العروض في يد مسؤولي بتروجت للبت فيها، حسبما علم FilGoal.com

كما علم FilGoal.com أن حامد حمدان لم يوقع على أي رغبة للانضمام إلى أي فريق حتى الآن.

وارتبط حامد حمدان بالانضمام إلى الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد أيمن المشرف العام على الكرة في بتروجت في وقت سابلق عبر إم بي سي مصر: "رغبة اللاعب الشخصية هى الأساس في اتخاذ قرارتنا بشأن العروض المقدمة لللاعبين بغض النظر عن هوية النادي الذي يريد اللاعب الانتقال لصفوفه، ولكن من أجل تحقيق هذه الرغبة هناك حقوق لنادي بتروجت وللجهاز الفني وللفريق".

وأضاف "لم يكن هناك تعنت أو إجبار أو رغبة في انتقال حامد حمدان لناد معين. هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك بشأن انتقال اللاعب للزمالك ولكن قد يحدث بعض التغييرات في آلية تنفيذه".

وأتم "الاتفاق تم بالفعل على انتقال حامد حمدان للزمالك ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية في الوقت الحالي وقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة".

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.