خبر في الجول - السويحلي الليبي يقدم عرضا ماليا كبيرا لضم حامد حمدان في يناير

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 14:36

كتب : عمرو نبيل

حامد حمدان - بتروجت ضد الأهلي

قدم نادي السويحلي الليبي عرضا ماليا كبيرا لضم الفلسطين حامد حمدان لاعب بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم.

وعلم FilGoal.com، أن النادي الليبي قدم العرض المغري لإدارة بتروجت من أجل الفوز بخدمات اللاعب.

أخبار متعلقة:
بيراميدز: كنا قريبين من حمدي فتحي.. وهذه حقيقة مفاوضات أبو علي وحامد حمدان وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات.. وضم حامد حمدان مصدر من بتروجت يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حامد حمدان

ويفضل حامد حمدان التركيز مع فريقه في الوقت الحالي، وترك العروض في يد مسؤولي بتروجت للبت فيها، حسبما علم FilGoal.com

كما علم FilGoal.com أن حامد حمدان لم يوقع على أي رغبة للانضمام إلى أي فريق حتى الآن.

وارتبط حامد حمدان بالانضمام إلى الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد أيمن المشرف العام على الكرة في بتروجت في وقت سابلق عبر إم بي سي مصر: "رغبة اللاعب الشخصية هى الأساس في اتخاذ قرارتنا بشأن العروض المقدمة لللاعبين بغض النظر عن هوية النادي الذي يريد اللاعب الانتقال لصفوفه، ولكن من أجل تحقيق هذه الرغبة هناك حقوق لنادي بتروجت وللجهاز الفني وللفريق".

وأضاف "لم يكن هناك تعنت أو إجبار أو رغبة في انتقال حامد حمدان لناد معين. هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك بشأن انتقال اللاعب للزمالك ولكن قد يحدث بعض التغييرات في آلية تنفيذه".

وأتم "الاتفاق تم بالفعل على انتقال حامد حمدان للزمالك ولكن لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية في الوقت الحالي وقد يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة".

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

حامد حمدان السويحلي الليبي انتقالات يناير
نرشح لكم
تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز 5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
"تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل 7 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا 21 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري 26 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر توروب: لا أريد العيش على الماضي.. وسنختار الوقت المناسب لمشاركة إمام عاشور 36 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - السويحلي الليبي يقدم عرضا ماليا كبيرا لضم حامد حمدان في يناير 37 دقيقة | ميركاتو
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس التعاقد مع مدير فني أجنبي للتخطيط لقطاعات الناشئين 50 دقيقة | الدوري المصري
قائمة تونس - بن رمضان ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي لكأس العرب.. وغياب الجزيري ساعة | الوطن العربي
مؤتمر محيوص: لما لا نفوز أمام الأهلي.. وعشنا الأجواء في مباراتي منتخب مصر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517584/خبر-في-الجول-السويحلي-الليبي-يقدم-عرضا-ماليا-كبيرا-لضم-حامد-حمدان-في-يناير