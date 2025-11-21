مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس التعاقد مع مدير فني أجنبي للتخطيط لقطاعات الناشئين

كشف مصدر من اتحاد الكرة، عن مقترح بالتعاقد مع مدير فني أجنبي للاتحاد يتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ندرس مقترح التعاقد مع مدير فني أجنبي للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل التخطيط لقطاع الناشئين".

وأشار المصدر "إذا تم إتخاذ القرار في اجتماع اتحاد الكرة المقبل سيكون المدير الفني الأجنبي للاتحاد بدلا من علاء نبيل الذي يتولى ذلك المنصب في الوقت الحالي".

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة استقبل أشرف صبحي وزير الرياضة يوم الخميس.

وكشف اتحاد الكرة عن نقاش الطرفين لخطة دعم المنتخبات القومية بمختلف مراحلها، خاصة قطاع الناشئين ومشروعات اكتشاف الموهوبين.

كما أعلن هاني أبوريدة الانتهاء من استراتيجية تطوير قطاعات الناشئين والشباب، ما يتوافق مع رؤية رئيس الجمهورية.

وأوضح اتحاد الكرة "سيتم موافاة الوزير بها خلال الأيام القادمة، وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين المواهب في مختلف المحافظات من المتابعة والرعاية الفنية من جانب الاتحاد، وصولًا إلى منتخبات الناشئين."