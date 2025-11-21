قائمة تونس - بن رمضان ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي لكأس العرب.. وغياب الجزيري

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب الحادية عشر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة تونس محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، وعلي معلول قائد فريق الصفاقسي التونسي.

كما ضمت القائمة فراس شواط لاعب الإسماعيلي السابق، ومروان الصحراوي لاعب الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر السابق، وفرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، والزمالك السابق.

فيما سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك عن التواجد في القائمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان - بشير بن سعيد - نور الدين فرحاتي

الدفاع: معتز النفاتي - محمد بن علي - علي معلول - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - حمزة الجلاصي - مروان الصحراوي - أسامة الحدادي

الوسط: فرجاني ساسي - حسام تقا - إسماعيل الغربي - محمد الحاج محمود - شهاب الجبالي - محمد علي بن رمضان

الهجوم: عمر العيوني - نعيم سليتي - نسيم دنداني - ريان عنان - حازم المستوري - فراس شواط

ويقع المنتخب التونسي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه قطر أصحاب الأرض، وسوريا أو جنوب السودان، وليبيا أو المنتخب الفلسطيني.

وتوج المنتخب بلقب وحيد لكأس العرب عام 1963، وهي البطولة التي أقيمت لأول مرة في التاريخ في بيروت بلبنان.