"ذكي جدا ورائع".. ترامب يتحدث عن لقائه بـ رونالدو

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

تحدث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن كرستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي.

حضر كريستيانو رونالدو مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض برفقة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودية ، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ونشر ترامب عبر حسابه على فيسبوك فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي أثناء لعبه بالكرة مع رونالدو داخل البيت الأبيض.

وكتب ترامب "رونالدو رجل رائع، استمتعتُ بلقائه في البيت الأبيض، ذكي جدًا ورائع".

وكان ترامب صرح أثناء لقائه برونالدو داخل البيت الابيض "ابني من أشد المعجبين برونالدو، والتقى ابني بارون به، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلاً الآن، لمجرد أنني عرفته عليه".

وأوصبح رونالدو نجم النصر، واجهة الدوري السعودي الذي نجح في استقطاب نجوم عالميين خلال السنوات الأخيرة، وبدا بمثابة سفير للمملكة.

ووصف رونالدو، الملك السعودي بـ "رئيسنا" خلال لقائه مع مقدم البرامج الحوارية بيرس مورجان.

تعد تلك أول زيارة لرونالدو منذ عام 2017، بعد اتهامه في قضية اغتصاب أثناء قضاء عطلته في الولايات المتحدة عام 2009.

ومن المنتظر أن يشارك رونالدو رفقة المنتخب البرتغالي في كأس العالم المقرر يونيو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال رونالدو في مقابلته مع بيرس مورجان في الأول من نوفمبر "أتمنى مقابلة ترامب، إنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم. إنه أحد الأشخاص الذين أتمنى مقابلتهم للجلوس والتحدث معهم. سواء كان ذلك هنا، أو في الولايات المتحدة، أينما أراد، فأنا أعلم أنه كان هنا في السعودية مع رئيسنا محمد بن سلمان. أتمنى مقابلته يومًا ما لأنه أحد الأشخاص القادرين على تحقيق الأشياء، وأنا أحب هؤلاء الأشخاص".

وجلس رونالدو خلال مأدبة العشاء بجانب مندوب السعودية.