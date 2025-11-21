"ذكي جدا ورائع".. ترامب يتحدث عن لقائه بـ رونالدو

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

رونالدو مع ترامب

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

تحدث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن كرستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي.

حضر كريستيانو رونالدو مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض برفقة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودية ، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أخبار متعلقة:
برونو ونيفيس "هاتريك".. البرتغال تسحق أرمينيا ب 9 أهداف في غياب رونالدو وتتأهل لكأس العالم تقرير يكشف تفاصيل زيارة رونالدو "سفير السعودية" للبيت الأبيض ولقاء ترامب كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للاعبي البرتغال قبل مواجهة أرمينيا الحاسمة

ونشر ترامب عبر حسابه على فيسبوك فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي أثناء لعبه بالكرة مع رونالدو داخل البيت الأبيض.

وكتب ترامب "رونالدو رجل رائع، استمتعتُ بلقائه في البيت الأبيض، ذكي جدًا ورائع".

وكان ترامب صرح أثناء لقائه برونالدو داخل البيت الابيض "ابني من أشد المعجبين برونالدو، والتقى ابني بارون به، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلاً الآن، لمجرد أنني عرفته عليه".

وأوصبح رونالدو نجم النصر، واجهة الدوري السعودي الذي نجح في استقطاب نجوم عالميين خلال السنوات الأخيرة، وبدا بمثابة سفير للمملكة.

ووصف رونالدو، الملك السعودي بـ "رئيسنا" خلال لقائه مع مقدم البرامج الحوارية بيرس مورجان.

تعد تلك أول زيارة لرونالدو منذ عام 2017، بعد اتهامه في قضية اغتصاب أثناء قضاء عطلته في الولايات المتحدة عام 2009.

ومن المنتظر أن يشارك رونالدو رفقة المنتخب البرتغالي في كأس العالم المقرر يونيو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال رونالدو في مقابلته مع بيرس مورجان في الأول من نوفمبر "أتمنى مقابلة ترامب، إنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم. إنه أحد الأشخاص الذين أتمنى مقابلتهم للجلوس والتحدث معهم. سواء كان ذلك هنا، أو في الولايات المتحدة، أينما أراد، فأنا أعلم أنه كان هنا في السعودية مع رئيسنا محمد بن سلمان. أتمنى مقابلته يومًا ما لأنه أحد الأشخاص القادرين على تحقيق الأشياء، وأنا أحب هؤلاء الأشخاص".

وجلس رونالدو خلال مأدبة العشاء بجانب مندوب السعودية.

كرستيانو رونالدو دونالد ترامب البيت الأبيض
نرشح لكم
جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال خطوة ماكرة من كاليدو كوليبالي مع الهلال قبل كأس أمم إفريقيا السادس على التوالي.. الهلال يفوز على الفتح في الوقت القاتل بالدوري السعودي مواعيد مباريات اليوم - عودة الدوريات الأوروبية.. والمغرب تصطدم بالبرازيل في مونديال الناشئين قائمة السعودية - الدوسري وأبو الشامات على رأس اختيارات رينارد لـ كأس العرب كونسيساو يعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة الرياض الرياضية: نونيز يخضع لاختبار طبي أخير قبل تحديد موقفه من مواجهة الفتح تقرير يكشف تفاصيل زيارة رونالدو "سفير السعودية" للبيت الأبيض ولقاء ترامب
أخر الأخبار
مدرب الجيش الملكي: الانتصار على الأهلي سيكون أفضل رد على خسارتنا من يانج أفريكانز دقيقة | الدوري المصري
كونتي: لا أرتدي أقنعة في علاقتي مع اللاعبين.. ونستعد لكاراباج مفاجأة أبطال أوروبا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرارات لـ اتحاد الكرة.. 4 حالات شطب وقبول استقالة واعتماد خطة حتى أولمبياد 36 43 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس العرب 2025 "جُحا" 50 دقيقة | كأس العرب
أس: برشلونة يستعيد راشفورد قبل مواجهة تشيلسي.. وهذا موقف بيدري ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد العودة للملاعب.. بوجبا: سأنسى الانضمام لمنتخب فرنسا في هذه الحالة ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف ساعة | كأس العرب
منافس مصر - عيسى ولوكاس وخيمينيز على رأس قائمة الإمارات.. وغياب كانيدو في كأس العرب ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي
/articles/517576/ذكي-جدا-ورائع-ترامب-يتحدث-عن-لقائه-بـ-رونالدو