مواعيد مباريات اليوم - عودة الدوريات الأوروبية.. والمغرب تصطدم بالبرازيل في مونديال الناشئين

تعود اليوم الدوريات الأوروبية والعربية مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولي، وكذلك يقام دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين.

يلتقي نيس أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، فيما يلعب قطبا جدة في الدوري السعودي، وكذلك يخوض المغرب ومنتخب إفريقي آخر دور الـ8 بمونديال الناشئين.

ويمكنك التعرف على مواعيد مباريات اليوم 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة من خلال الضغط هنا

الدوري الإسباني

فالنسيا × ليفانتي .. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الدوري الفرنسي

نيس × مارسيليا.. الساعة 9:45 عبر قناة beIN SPORTS 4 HD

الدوري السعودي

الأهلي × القادسية .. الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية

الاتحاد × الرياض .. الساعة 3:45 عبر قناة ثمانية

كأس العالم للناشئين

المغرب × البرازيل.. الساعة 5:45 عبر قنوات بين beIN Sports المفتوحة