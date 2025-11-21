مواعيد مباريات اليوم - عودة الدوريات الأوروبية.. والمغرب تصطدم بالبرازيل في مونديال الناشئين

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 11:03

كتب : FilGoal

منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عاما

تعود اليوم الدوريات الأوروبية والعربية مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولي، وكذلك يقام دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين.

يلتقي نيس أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، فيما يلعب قطبا جدة في الدوري السعودي، وكذلك يخوض المغرب ومنتخب إفريقي آخر دور الـ8 بمونديال الناشئين.

الدوري الإسباني

فالنسيا × ليفانتي .. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الدوري الفرنسي

نيس × مارسيليا.. الساعة 9:45 عبر قناة beIN SPORTS 4 HD

الدوري السعودي

الأهلي × القادسية .. الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية

الاتحاد × الرياض .. الساعة 3:45 عبر قناة ثمانية

كأس العالم للناشئين

المغرب × البرازيل.. الساعة 5:45 عبر قنوات بين beIN Sports المفتوحة

كأس العالم للناشئين مواعيد مباريات اليوم
