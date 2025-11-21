سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة

غاب ماركوس راشفورد عن تدريب برشلونة اليوم في مدينة جوان جامبر الرياضية، في وقت استعاد فيه المدرب هانسي فليك كل لاعبيه بعد فترة التوقف الدولي، بما في ذلك رونالد أراوخو الذي عاد صباحًا من مشاركته مع منتخب أوروجواي.

وكان غياب راشفورد لافتًا قبل يومين فقط من مواجهة أتلتيك بلباو، التي ستشهد عودة الفريق إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

ورغم أن التقارير الأولى أشارت إلى أن اللاعب يعاني من انزعاج بدني، إلا أن الصحفي خافي ميجيل من صحيفة "آس" كشف أن غيابه جاء لأسباب شخصية، وأن النادي منحه إذنًا بذلك.

ومن المقرر أن يعود اللاعب للتدرب بشكل طبيعي يوم الجمعة، ما يعني أنه لن يغيب عن لقاء السبت.

ويمثل هذا خبرًا مطمئنًا لجماهير برشلونة، خاصة أن راشفورد يقدم واحدًا من أفضل مواسمه، مستفيدًا من غياب رافينيا للإصابة خلال الشهرين الماضيين.

وساهم اللاعب المعار من مانشستر يونايتد في 15 هدفًا هذا الموسم، بينها تمريرتان حاسمتان أمام سيلتا فيجو قبل التوقف الدولي.

ورغم جاهزية رافينيا المتوقعة للعودة هذا الأسبوع، يبقى راشفورد عنصرًا مهمًا في خط هجوم برشلونة، بالنظر إلى مستواه المرتفع وتأثيره الهجومي مؤخرًا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.