"عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

ملعب كامب نو

يستعد برشلونة للعودة إلى معقله التاريخي "كامب نو" هذا الأسبوع، بعد أكثر من عامين من اللعب في ملعب مونتجويك، حيث سيستضيف الفريق أتلتيك بلباو في أول مباراة على أرضه منذ انطلاق مشروع تجديد الملعب ضمن خطة "إسباي بارسا".

ولمناسبة بهذا الحجم، قرر النادي الاحتفال بطريقة خاصة داخل الملعب، عبر قميص فريد سيرتديه اللاعبون خلال مباراة السبت في الدوري الإسباني.

وبحسب التسريبات، سيظهر الفريق بقميصه التقليدي المكون من الخطوط الزرقاء والحمراء، لكن مع تعديل بسيط يتمثل في إضافة شارة تذكارية في منتصف الصدر، بين شعار النادي وشعار شركة "نايكي".

أخبار متعلقة:
مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة تقرير: خطة من برشلونة لتأهيل لامين يامال قبل مواجهة تشيلسي موندو ديبورتيفو: برشلونة يترقب مصير تير شتيجن ولا عروض رسمية حتى الآن

الشارة تحمل عبارة "Tornem a casa" وتعني "نحن عائدون إلى البيت"، في إشارة إلى العودة المنتظرة للكامب نو. كما تتضمن تفاصيل دقيقة عن المناسبة، حيث يظهر اسم الملعب "سبوتيفاي كامب نو" في أعلى الشارة بخط صغير، بينما تُكتب في أسفلها تاريخ المباراة: 22 نوفمبر 2025.

القميص الخاص سيُرتدى في هذه المباراة فقط، ما يجعله قطعة مميزة لهواة جمع المقتنيات، كتوثيق لليلة تاريخية تنتهي فيها فترة ابتعاد الفريق عن ملعبه الأسطوري.

ورغم عدم إجراء أي تغييرات جذرية على تصميم القميص، فإن اللمسة التذكارية على الصدر تمثل تحية رائعة لعودة برشلونة إلى بيته بعد انتظار طويل.

وكان برشلونة قد حصل على موافقة ليعود للعب على كامب نو في الدوري الإسباني بداية من مباراة أتلتيك بلباو.

ثم أعلن النادي حصوله على موافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خوض الباقي من مبارياته بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وسيخوض برشلونة مباراته الأولى في دوري الأبطال على كامب نو عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشفت عن إرسال النادي جميع الوثائق المطلوبة إلى بلدية برشلونة للحصول على ترخيص المرحلة 1B من إشغال الملعب، وهي الخطوة التي ستسمح بإعادة فتح المدرج الجانبي وزيادة السعة من 27 ألف متفرج (المرحلة 1A) إلى 45 ألف متفرج.

وقامت إدارة التخطيط العمراني في البلدية بمراجعة الملفات التي قدمها النادي، قبل أن تُجرى خلال الأيام المقبلة عمليات التفتيش اللازمة داخل كامب نو للتأكد من استيفاء الشروط، حسب الصحيفة.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.

كامب نو برشلونة
نرشح لكم
سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة موندو ديبورتيفو: برشلونة يترقب مصير تير شتيجن ولا عروض رسمية حتى الآن تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا
أخر الأخبار
سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة 5 ساعة | الدوري الإسباني
"عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو 6 ساعة | الدوري الإسباني
دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة 6 ساعة | منتخب مصر
تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي 6 ساعة | ميركاتو
تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز 7 ساعة | ميركاتو
قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب 7 ساعة | منتخب مصر
دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 7 ساعة | الوطن العربي
5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم 7 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517572/عائدون-إلى-البيت-قميص-خاص-لمباراة-برشلونة-الأولى-على-كامب-نو