"عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو

يستعد برشلونة للعودة إلى معقله التاريخي "كامب نو" هذا الأسبوع، بعد أكثر من عامين من اللعب في ملعب مونتجويك، حيث سيستضيف الفريق أتلتيك بلباو في أول مباراة على أرضه منذ انطلاق مشروع تجديد الملعب ضمن خطة "إسباي بارسا".

ولمناسبة بهذا الحجم، قرر النادي الاحتفال بطريقة خاصة داخل الملعب، عبر قميص فريد سيرتديه اللاعبون خلال مباراة السبت في الدوري الإسباني.

وبحسب التسريبات، سيظهر الفريق بقميصه التقليدي المكون من الخطوط الزرقاء والحمراء، لكن مع تعديل بسيط يتمثل في إضافة شارة تذكارية في منتصف الصدر، بين شعار النادي وشعار شركة "نايكي".

الشارة تحمل عبارة "Tornem a casa" وتعني "نحن عائدون إلى البيت"، في إشارة إلى العودة المنتظرة للكامب نو. كما تتضمن تفاصيل دقيقة عن المناسبة، حيث يظهر اسم الملعب "سبوتيفاي كامب نو" في أعلى الشارة بخط صغير، بينما تُكتب في أسفلها تاريخ المباراة: 22 نوفمبر 2025.

القميص الخاص سيُرتدى في هذه المباراة فقط، ما يجعله قطعة مميزة لهواة جمع المقتنيات، كتوثيق لليلة تاريخية تنتهي فيها فترة ابتعاد الفريق عن ملعبه الأسطوري.

ورغم عدم إجراء أي تغييرات جذرية على تصميم القميص، فإن اللمسة التذكارية على الصدر تمثل تحية رائعة لعودة برشلونة إلى بيته بعد انتظار طويل.

وكان برشلونة قد حصل على موافقة ليعود للعب على كامب نو في الدوري الإسباني بداية من مباراة أتلتيك بلباو.

ثم أعلن النادي حصوله على موافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خوض الباقي من مبارياته بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وسيخوض برشلونة مباراته الأولى في دوري الأبطال على كامب نو عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشفت عن إرسال النادي جميع الوثائق المطلوبة إلى بلدية برشلونة للحصول على ترخيص المرحلة 1B من إشغال الملعب، وهي الخطوة التي ستسمح بإعادة فتح المدرج الجانبي وزيادة السعة من 27 ألف متفرج (المرحلة 1A) إلى 45 ألف متفرج.

وقامت إدارة التخطيط العمراني في البلدية بمراجعة الملفات التي قدمها النادي، قبل أن تُجرى خلال الأيام المقبلة عمليات التفتيش اللازمة داخل كامب نو للتأكد من استيفاء الشروط، حسب الصحيفة.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.