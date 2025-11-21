دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة أكتوبر مركز المنتخبات القومية مشروع الهدف.

وكشف بيان لوزارة الشباب والرياضة، عن بحث الوزير وأبو ريدة دعم المنتخبات الوطنية وقطاعات الناشئين ومشروعات اكتشاف الموهوبين، ودعم المنتخبين الأول والثاني في الاستحقاقات القارية القادمة.

أخبار متعلقة:
السيسي: لماذا لا يوجد 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الرياضة حسام حسن: أجيال كثيرة كانت يجب أن تتأهل للمونديال.. وأتمنى مقابلة السيسي

كما شددا على دعم الأجهزة الفنية للمنتخبين الأول والثاني، بقياة حسام حسن، وحلمي طولان.

ويستعد المنتخب الأول للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

ويقع المنتخب الأول في مجموعة تضم زيمبابوي، وأنجولا، وجنوب إفريقيا.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للتتويج بكأس إفريقيا 7 مرات.

فيما يستعد المنتخب الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.

ويقع المنتخب في مجموعة تضم الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وتوج المنتخب المصري بكأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

وأشار البيان إلى أن "وزير الرياضة أوضح خلال اللقاء على التأكيد علي ما وجه به رئيس الجمهورية على قوة كرة القدم كقوة ناعمة حيث لم تعد كرة القدم مجرد ترفيه بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته."

هاني أبو ريدة أشرف صبحي وزير الرياضة اتحاد الكرة
نرشح لكم
قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب الاتحاد المصري يكشف الخطوات الرسمية للجماهير لشراء تذاكر كأس العالم 2026 خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع مركزين وتقدم مغربي وتونسي خبر في الجول - محاولات من عمر فايد لإقناع ناديه بالتخلي عنه في كأس العرب العدد يصل إلى 42.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
أخر الأخبار
سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
"عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة ساعة | منتخب مصر
تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز 2 ساعة | ميركاتو
قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 2 ساعة | الوطن العربي
5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517571/دعما-للمنتخبات-الوطنية-وزير-الرياضة-يلتقي-هاني-أبو-ريدة-في-مقر-اتحاد-الكرة