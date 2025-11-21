دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة أكتوبر مركز المنتخبات القومية مشروع الهدف.

وكشف بيان لوزارة الشباب والرياضة، عن بحث الوزير وأبو ريدة دعم المنتخبات الوطنية وقطاعات الناشئين ومشروعات اكتشاف الموهوبين، ودعم المنتخبين الأول والثاني في الاستحقاقات القارية القادمة.

كما شددا على دعم الأجهزة الفنية للمنتخبين الأول والثاني، بقياة حسام حسن، وحلمي طولان.

ويستعد المنتخب الأول للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

ويقع المنتخب الأول في مجموعة تضم زيمبابوي، وأنجولا، وجنوب إفريقيا.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للتتويج بكأس إفريقيا 7 مرات.

فيما يستعد المنتخب الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.

ويقع المنتخب في مجموعة تضم الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وتوج المنتخب المصري بكأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

وأشار البيان إلى أن "وزير الرياضة أوضح خلال اللقاء على التأكيد علي ما وجه به رئيس الجمهورية على قوة كرة القدم كقوة ناعمة حيث لم تعد كرة القدم مجرد ترفيه بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته."