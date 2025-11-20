تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - الدنمارك × تونس

كشفت إذاعة موازييك التونسية عن عودة يوسف المساكني لاعب العربي القطري، إلى الترجي التونسي.

وأوضحت الإذاعة التونسية أن إدارة الترجي اتفقت مع المساكني على العودة بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، ويتبقى التوقيع للإعلان رسميا.

أخبار متعلقة:
الترجي يعلن إصابة يوسف بلايلي في الرباط الصليبي والغضروف الترجي يحافظ على الصدارة بالفوز على الصفاقسي بمشاركة معلول دوري أبطال إفريقيا – تأهل الترجي وصنداونز لدور المجموعات

ولعب المساكني لصفوف الترجي التونسي خلال الفترة من 2008 حتى 2013.

المساكني صاحب الـ35 عاما، لعب 104 مباراة بقميص المنتخب التونسي سجل خلالهم 23 هدفا.

وتوج المساكني خلال مسيرته مع الترجي بـ4 بطولات للدوري التونسي، وبطولة كأس تونس، والتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2011.

كما فاز بجائزة لاعب العام مرتين في تونس 2012، و2017، ومرتين في قطر 2018، و2023.

المساكني لعب خلال فترته الاحترافية لأندية الدحيل والعربي القطريين، ونادي كاس أوبن البلجيكي.

يوسف المساكني الترجي التونسي
نرشح لكم
تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز 5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي وكيله: قندوسي يخطط للبقاء في أوروبا.. ولا يوجد ما يمنع انضمامه للزمالك
أخر الأخبار
"عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة 45 دقيقة | منتخب مصر
تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي 58 دقيقة | ميركاتو
تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز ساعة | ميركاتو
قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب ساعة | منتخب مصر
دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب ساعة | الوطن العربي
5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم ساعة | ميركاتو
فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517570/تقرير-تونسي-المساكني-يعود-إلى-الترجي