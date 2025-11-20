تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي

كشفت إذاعة موازييك التونسية عن عودة يوسف المساكني لاعب العربي القطري، إلى الترجي التونسي.

وأوضحت الإذاعة التونسية أن إدارة الترجي اتفقت مع المساكني على العودة بعقد يمتد لمدة موسم ونصف، ويتبقى التوقيع للإعلان رسميا.

ولعب المساكني لصفوف الترجي التونسي خلال الفترة من 2008 حتى 2013.

المساكني صاحب الـ35 عاما، لعب 104 مباراة بقميص المنتخب التونسي سجل خلالهم 23 هدفا.

وتوج المساكني خلال مسيرته مع الترجي بـ4 بطولات للدوري التونسي، وبطولة كأس تونس، والتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2011.

كما فاز بجائزة لاعب العام مرتين في تونس 2012، و2017، ومرتين في قطر 2018، و2023.

المساكني لعب خلال فترته الاحترافية لأندية الدحيل والعربي القطريين، ونادي كاس أوبن البلجيكي.