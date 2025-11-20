تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

سيمينيو

ليفربول سيمينيو
نرشح لكم
تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي 5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي وكيله: قندوسي يخطط للبقاء في أوروبا.. ولا يوجد ما يمنع انضمامه للزمالك
أخر الأخبار
"عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو 43 دقيقة | الدوري الإسباني
دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة 46 دقيقة | منتخب مصر
تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي 59 دقيقة | ميركاتو
تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز ساعة | ميركاتو
قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب ساعة | منتخب مصر
دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب ساعة | الوطن العربي
5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم ساعة | ميركاتو
فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517569/تقرير-5-أندية-إنجليزية-ترغب-في-ضم-سيمينيو-وليفربول-المرشح-الأبرز