قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وغاب عمر فايد مدافع أروكا البرتغالي عن التواجد في القائمة بعد رفض فريقه السماح له بالمشاركة في البطولة.

وجاءت القائمة التي ضمت 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - مصطفى شلبي - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن، والإمارات، والفائز من الكويت أمام موريتانيا.