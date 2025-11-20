دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

كأس العرب

أعلنت قنوات دبي الرياضية حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب.

وكتبت قنوات دبي عبر صفحتها الرسمية: "قنوات دبي الرياضية تحصل على حقوق بث بطولة كأس العرب. 16 منتخبا يتنافسون على اللقب، من 1 إلى 18 ديسمبر.. كونوا في الموعد".

May be an image of ‎football and ‎text that says '‎υBΑΙ SPORTS كأس العرب 2025 FIFA على شاشة دبي الرياضية 16 منتخباً تتنافس علی اللقب من منأإلی 1 إلى 18 ..دیسمبر كونوا في !الموعد CUP ARAB FIFA 2025 QATAR2025 QATAR‎'‎‎

وكانت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية قد أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكتبت قنوات أبو ظبي: "قنوات أبوظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 2025".

وبذلك ستعرض البطولة عبر قنوات beIN Sports والكاس القطرية المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

