5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم

يقترب نيمار من أن يصبح لاعبًا حرًا مع بداية يناير، ما يفتح الباب أمام انتقال جديد للنجم البرازيلي الذي ينتهي عقده مع سانتوس في 31 ديسمبر، وسط اهتمام مبكر من عدة أندية، بحسب الصحفي فابريزيو رومانو.

نيمار، البالغ من العمر 33 عامًا، عاد إلى ناديه الأم هذا الموسم في محاولة للمساعدة في معركة الهروب من الهبوط، لكن إصاباته وتراجع حالته البدنية حدّا من تأثيره. وحقق سانتوس فوزًا ثمينًا على بالميراس ليتقدم نقطة فوق منطقة الهبوط، لكن مستقبل نيمار لا يزال غامضًا مع اقتراب نهاية عقده.

رومانو أوضح أن نيمار ليس في مفاوضات متقدمة حاليًا، لكنه أكد أن عدة أندية بدأت اتصالات أولية لمعرفة وضع اللاعب: "نيمار يمكن أن يكون متاحًا في صفقة مجانية في يناير. ربما ليس في أفضل حالته البدنية، لكنه عاد ويلعب ويحاول مساعدة سانتوس. لذلك يجب مراقبة وضعه جيدًا".

وبينما يركز اللاعب على مهمة إنقاذ فريقه، بدأت التكهنات حول وجهته المقبلة، خاصة أن انتقاله سيكون مجانيًا. صحيفة "ذا صن" استعرضت خمسة خيارات محتملة:

تشيلسي

ارتبط تشيلسي بنيمار منذ قرابة عقدين، لكن مشروع النادي القائم على المواهب الشابة يجعل ضمه غير مرجح. رغم ذلك، وجود لاعبين برازيليين مثل إيستيڤاو وويلان وأندريه سانتوس يجعل الفكرة مطروحة نظريًا.

مانشستر يونايتد

لطالما كان الشياطين الحمر ضمن المهتمين بنيمار، ومع وجود مجموعة برازيلية داخل الفريق ورغبة الإدارة الجديدة في صفقة "بارزة"، لا يُستبعد التفكير فيه، رغم راتبه الكبير.

مانشستر سيتي

العمل تحت قيادة بيب جوارديولا قد يكون مغريًا، لكن النسق البدني القوي للدوري الإنجليزي قد لا يناسب نيمار في هذا العمر. ورغم ذلك، سيتي لم يتردد في محاولة ضم نجوم كبار سابقًا ومنهم ليونيل ميسي في 2020 وكريستيانو رونالدو قبل عودته إلى مانشستر يونايتد في 2021.

ليفربول

قد يشكل نيمار خيارًا مفاجئًا لإعادة إحياء هجوم الفريق وسط معاناة آرنه سلوت في إيجاد توليفة هجومية ثابتة. وجود أليسون قد يساعد، لكن النادي عادة ما يتجنب التعاقد مع لاعبين في نهاية مسيرتهم.

نيوكاسل يونايتد

وجود الثنائي البرازيلي برونو جيماريش وجويلينتون قد يسهل اندماج اللاعب، كما أن الإدارة السعودية قد ترى في نيمار فرصة لصفقة جماهيرية ضخمة. لكن الضغوط البدنية في منظومة إيدي هاو تبقى عائقًا.