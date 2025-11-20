فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي

أشعل فيكتور فونت سباق انتخابات رئاسة برشلونة مبكرًا بهجوم لاذع على الرئيس الحالي جوان لابورتا، في تحول واضح عن لهجته التصالحية خلال حملة انتخابات 2021 التي حلّ فيها وصيفًا.

وتحدث فونت في تصريحاته عبر إذاعة سير كتالونيا، عن إمكانية الإبقاء على ليونيل ميسي في صيف 2021، وفشل لابورتا في ذلك بسبب غياب التخطيط واتخاذ قرارات خاطئة لصالح مشروع دوري السوبر الأوروبي وتحالفه مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ويشير المرشح إلى أزمة اتفاقية صندوق CVC الشهيرة، التي رفضها برشلونة في ذلك الوقت، وقال عنها خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنها كانت ستسمح لبرشلونة بالحفاظ على ميسي وتسجيل عقده الجديد.

وقال فونت: "كان بإمكان برشلونة الإبقاء على ميسي. ذهبنا لشهر يونيو مع وعود بالتجديد، ثم جاءت اللحظة ولم يحدث شيء. عندما واجه الخيار بين ميسي وفلورنتينو، اختار فلورنتينو".

وتابع "فلورنتينو يعتقد أنه يوجه برشلونة، وهذا خطر كبير".

وفيما يتعلق بحملته الانتخابية، شدد فونت على أنه لا يقدم وعودا خيالية، لكنه وضع أولوية لإعادة بناء الجسور مع ليونيل ميسي. وقال: "النادي يجب أن يعانق ميسي من جديد. علينا فهم ما يريده، وكيف يمكن أن يكون جزءا فعالا من مستقبل برشلونة".

وعن ظهور تشافي هيرنانديز أسطورة النادي ومدربه السابق في مؤتمره الانتخابي، قال فونت: "تشافي حضر كأسطورة للنادي، ولأنه يرى أن طريقة الإدارة الحالية لا تصلح. إنه لا يخطط للعودة إلى برشلونة، ولا يدخل ضمن مشروعنا الرياضي".

وفاز لابورتا على فونت في الانتخابات التي أجريت في مارس 2021.

وستقام الانتخابات المقبلة في 2026.