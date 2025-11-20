بمشاركة نجوم الكرة المصرية.. التجاري الدولي يختتم بطولة البلايستيشن لتحدي نجمك المفضل

اختتم البنك التجاري الدولي "CIB" فعاليات بطولة البلايستيشن لكرة القدم، والتي أقيمت ضمن احتفالاته بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.

وجاءت البطولة هذا العام وسط أجواء مميزة بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، الذين أضافوا حضورًا خاصًا للحدث.

وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا مع مشاركة النجوم: محمد ناجي جدو، عمر جابر، ياسر إبراهيم، مروان عطية، وأسامة جلال، الذين حرصوا على متابعة منافسات البطولة وتشجيع المتسابقين وسط أجواء مليئة بالحماس وروح التحدي.

أُقيمت البطولة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مشاركة البنك في معرض Cairo ICT 2025، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة.

وجاءت البطولة انعكاسًا لالتزام البنك بدعم مجالات التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية، كجزء من استراتيجيته للتواصل مع فئة الشباب، وإبراز دور الرياضات الإلكترونية كمنصة للتواصل الإيجابي والإبداع.

وشهدت المنافسات تحديات قوية بين المشاركين ونجوم الكرة المصرية، حيث تفوق المشاركون على اللاعبين ونجوم الكرة في المباريات النهائية للتحدي، بينما فاز فريق عمر جابر ومروان عطية على فريق ياسر إبراهيم وأسامة جلال في مواجهة حماسية جذبت أنظار الحاضرين، وسط التعليق المتميز لأيمن الكاشف، الذي قدّم تعليقًا مباشرًا على بعض المباريات، مما أضفى روحًا مختلفة وطابعًا احتفاليًا على أجواء البطولة.

وقدّم البنك التجاري الدولي مجموعة من الجوائز المميزة للفائزين بالمراكز الأولى، شملت: PlayStation 5، iPad، سكوتر كهربائي، وAirPods. وسط أجواء مبهجة من المشاركين والمتابعين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

كما أبدى المشاركون في البطولة سعادتهم الكبيرة بالمشاركة أمام نجوم الكرة المصرية، مؤكدين أن وجودهم أضاف روحا من التحدي والإثارة لتحقيق الذات، ومستوى مختلفًا من المنافسة والمتعة والترفيه.

وشهد الختام مشاركة النجوم في توزيع الجوائز، حيث سلّم محمد ناجي جدو، عمر جابر، وأسامة جلال الجوائز للفائزين، إلى جانب مسئولي وممثلي البنك التجاري الدولي، الذين عبّروا عن سعادة البنك بتنظيم هذه الفعالية المميزة، مؤكدين استمرار دعم CIB للفعاليات والأنشطة التي تستهدف الشباب وتجمع بين الترفيه والابتكار والتحدي.