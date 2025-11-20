مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

إيتا إيونج مهاجم ليفانتي

أشاد مارك برايس مدرب منتخب الكاميرون، بمهاجم ليفانتي كارل إيتا إيونج، مؤكدًا أنه يملك المقومات التي تجعله صفقة مثالية لبرشلونة في المستقبل.

وقال برايس في تصريحاته لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "إنه لاعب جيد للغاية، متواضع وهادئ. ليس مهاجمًا أنانيًا، يلعب للفريق ويعمل بجد".

وأضاف "المهاجم الشاب جذب اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا، لكنه ما زال بحاجة لمواصلة التطور. لقد لعب مباراة واحدة معنا وقدم مستوى جيدًا. لم يسجل، لكنه كان إضافة مهمة. قلبه طيب ومؤدب ولا يملك أي سلوك سلبي. هذا ما يجعله مميزًا".

وواصل "لديه إمكانات كبيرة لتسجيل الأهداف، لكنه لم يصل بعد إلى أقصى قدراته".

وعن إمكانية لعبه لبرشلونة، قال برايس: "أعتقد ذلك. لديه الإمكانات. دائمًا هناك مساحة للاعب جديد إذا كانت لديه الجودة".

وتابع "انظروا إلى لامين يامال، قبل عام لم يتوقع أحد أن يصبح لاعبًا أساسيًا، والآن هو عنصر مهم. إيتا يملك نفس الإمكانية، فهو لاعب خطير وغير متوقع ويستطيع مفاجأة أي خصم".

ورفض المدرب مقارنته بأسطورة الكاميرون وبرشلونة صامويل إيتو، موضحًا "إنهما لاعبان مختلفان. إيتو كان الأفضل في العالم في فترة من الفترات، وكانت مرحلة مختلفة. إيتو كان يبدأ من الأطراف ثم يدخل للعمق، بينما إيتا مهاجم منطقة جزاء أكثر، ويتحرك بين الخطوط بامتياز".

وواصل "إنه لاعب جماعي رغم امتلاكه عقلية المهاجم الصريح، وهذه ميزة نادرة. نحترمه كثيرًا. إنه طموح، يعمل بجد، ويسأل ويتعلم من زملائه ومدربيه. هذا الذكاء إلى جانب قوته البدنية يجعله لاعبًا متكاملًا".

واختتم المدرب البلجيكي قائلاً: "إيتا إيونج ما زال أمامه هامش كبير للنمو، وقد يصبح اسمًا مهمًا في السنوات المقبلة".

ويبرز إيونج كأحد اكتشافات الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما سجل 6 أهداف وصنع 3 في 12 مباراة مع ليفانتي.

ويعد المهاجم الكاميروني البالغ من العمر 22 عاما أحد أهم الأهداف الرئيسية لسوق برشلونة القادم في الصيف.

إيتا إيونج ليفانتي برشلونة الدوري الإسباني
