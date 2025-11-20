راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 20:31

بويان - برشلونة

يزداد بويان كريكتش لاعب برشلونة السابق أهمية في الآونة الأخيرة داخل الهيكل الرياضي لبرشلونة، إلى جانب الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، اللذين يقودان مشروع النادي في السنوات الأخيرة وسط ضغوط مالية كبيرة.

وبحسب إذاعة راديو كاتالونيا، فإن دور بويان لم يعد مقتصرًا على كونه منسقًا للكرة في لاماسيا يراقب تطور لاعبي الأكاديمية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا داخل اللجنة الرياضية في النادي، ويحضر بانتظام مباريات الفريق الأول وبرشلونة أتلتيك وفرق الشباب.

بويان ما زال يواصل عمله الأساسي، وهو متابعة المواهب الشابة واقتراح الأسماء التي تستحق التصعيد، لكنه بات أيضًا على تواصل مباشر مع لابورتا، ويحتفظ بخط اتصال دائم مع هانسي فليك من أجل ترشيح اللاعبين القادرين على التدرب مع الفريق الأول أو دخول قوائم المباريات.

ومن بين الأسماء التي قدمها بويان ونجحت بالفعل مع فليك هذا الموسم، اللاعب درو فيرنانديز الذي حصل على عدة استدعاءات للفريق الأول، إضافة إلى تشافي إسبارت.

وتزداد التقارير بشأن حصول بويان على دور أكبر في الفترة المقبلة، أو ربما ضمن مشروع لابورتا الجديد حال فوزه بالانتخابات المقبلة. لكن المؤكد أن خريج لاماسيا السابق يزداد نفوذًا داخل البنية الرياضية لبرشلونة.

بويان البالغ من العمر 35 عاما، تم تصعيده للفريق الأول في عام 2007، وكان ينظر له باعتباره ميسي التالي.

اللاعب انتقل إلى روما في 2011، ثم منه إلى ميلان على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى برشلونة ويخرج معارا إلى أياكس، ليتم بيعه إلى ستوك سيتي في 2014.

وبعد 3 أعوام أعير بويان إلى ماينز الألماني في 2017، ثم إلى ألافيس، ثم رحل إلى مونتريال الكندي حرا في 2019.

وبعد 6 أشهر بلا كرة قدم، ظهر بويان مع فيسيل كوبي الياباني في صيف 2021، قبل أن يغادره ويعتزل كرة القدم في 2023.

بويان برشلونة الدوري الإسباني
