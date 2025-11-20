خبر في الجول - مكي يتقدم باستقالته من تدريب السكة الحديد مودرن

قدم محمد مكي المدير الفني لنادي السكة الحديد مودرن استقالته من منصبه.

وعلم FilGoal.com أن مكي تقدم باعتذار إلى وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، عن عدم استكمال مهمته في المرحلة المقبلة.

مكي سيقود الفريق خلال الجولة المقبلة في دوري المحترفين، بناء على طلب دعبس الذي طلب منه التواجد حتى انتهاء مباراة بروكسي القادمة، حسبما علم FilGoal.com

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وبخلاف رعاية مودرن سبورت للسكة الحديد، يرعى سيراميكا كليوباترا، نادي ديروط في دوري المحترفين ويرعى إنبي، نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).

وخسر السكة الحديد مودرن أمام أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ13 لحساب دوري المحترفين.

ويحتل السكة الحديد مودرن المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

ويلتقي السكة الحديد مودرن أمام بروكسي في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل.