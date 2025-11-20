خبر في الجول - مكي يتقدم باستقالته من تدريب السكة الحديد مودرن

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 20:22

كتب : بسام ابو بكر

محمد مكي - المقاولون العرب

قدم محمد مكي المدير الفني لنادي السكة الحديد مودرن استقالته من منصبه.

وعلم FilGoal.com أن مكي تقدم باعتذار إلى وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، عن عدم استكمال مهمته في المرحلة المقبلة.

أخبار متعلقة:
محمد مكي يعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب محمد مكي يعلن عبر في الجول نهاية ولايته مع حرس الحدود "مازال هناك متسع من الوقت".. أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب الداخلية

مكي سيقود الفريق خلال الجولة المقبلة في دوري المحترفين، بناء على طلب دعبس الذي طلب منه التواجد حتى انتهاء مباراة بروكسي القادمة، حسبما علم FilGoal.com

ويرعى نادي مودرن سبورت، فريق السكة الحديد في تجربة تكررت من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وبخلاف رعاية مودرن سبورت للسكة الحديد، يرعى سيراميكا كليوباترا، نادي ديروط في دوري المحترفين ويرعى إنبي، نادي بايونيرز في الدرجة الثانية (ب).

وخسر السكة الحديد مودرن أمام أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ13 لحساب دوري المحترفين.

ويحتل السكة الحديد مودرن المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

ويلتقي السكة الحديد مودرن أمام بروكسي في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل.

دوري المحترفين السكة الحديد مودرن وليد دعبس محمد مكي
نرشح لكم
دوري المحترفين - أسوان يفوز على السكة الحديد مودرن.. وهزيمة بلدية المحلة والداخلية إيقاف وغرامة ونقل مباريات.. المسابقات تعلن عقوبات أحداث مباراة "جي" والقناطر نادي "جي" يعلن رحيل إبراهيم صلاح التجربة الثالثة .. حسام عبد العال مديرا فنيا لنادي الإنتاج الحربي خلفا لمعتمد جمال برعاية الأهلي.. هشام حنفي رئيس قطاع كرة القدم بنادي دلفي خبر في الجول - نادي وي يتمم اتفاقه مع مدرب منتخب شباب نيجيريا دوري المحترفين - بعد المقاولون العرب.. مكي مديرا فنيا لـ السكة الحديد مودرن دوري المحترفين - أبو قير على الصدارة بالفوز على أسوان.. والفوز الثالث للمالية مع مجاهد
أخر الأخبار
سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
"عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو ساعة | الدوري الإسباني
دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة ساعة | منتخب مصر
تقرير تونسي: المساكني يعود إلى الترجي 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز 2 ساعة | ميركاتو
قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 2 ساعة | الوطن العربي
5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517561/خبر-في-الجول-مكي-يتقدم-باستقالته-من-تدريب-السكة-الحديد-مودرن