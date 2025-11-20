طبيب الأهلي: إصابة عبد الله.. والشحات وداري في المرحلة الأخيرة من التأهيل

حسين الشحات

كشف أحمد جاب الله طبيب الاهلي عن موقف إصابات الفريق قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل السادسة مساء يوم السبت في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح جاب الله في تصريحات عبر موقع الرسمي الرسمي، أن أشرف داري يشارك في تدريجيا في التدريبات الجماعية وفقا للبرنامج التأهيلي الخاص به.

كما أعلن إصابة محمد عبد الله جناح الفريق، بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات الأخيرة.

وأضاف "اللاعب يؤدي جلسات علاجية في الجيم، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة الى التدريبات الجماعية لاحقا."

وعن مستجدات إصابة حسين الشحات، رد "اللاعب يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية"

وأدى حسين الشحات تدريبات بدنية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الخميس.

وأصيب الشحات بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا مع الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي محمد عبد الله حسين الشحات أشرف داري
