مران الأهلي - عودة تريزيجيه وزيزو استعدادا لشبيبة القبائل

انتظم الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو لاعبي النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل.

ويلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل السادسة مساء يوم السبت في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الدوليون في مران الأهلي اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب نهاية الأجندة الدولية.

وعقد ييس توروب المدير الفني محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.

وتعافى زيزو من الإصابة التي لحقت به خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير في بطولة كأس العين الدولية الودية.

كما تعافى محمود حسن "تريزيجيه" من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع الأهلي في كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بكأس السوبر بعد الفوز على حساب الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

وتعرض تريزيجيه لشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بنهائي البطولة، ‏وخاض تدريبات علاج طبيعي على مدار الأيام الماضية.‏

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا مع الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.