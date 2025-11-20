قائمة السعودية - الدوسري وأبو الشامات على رأس اختيارات رينارد لـ كأس العرب

السعودية أمام العراق

كشف هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وغاب عن قائمة الأخضر سعود عبد الحميد لاعب لانس الفرنسي، بالإضافة إلى علي البليهي مدافع المنتخب السعودي.

وجاءت قائمة السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي - عبد الرحمن الصانبي - راغد نجار

الدفاع: نواف بوشل - محمد سليمان - جهاد ذكري - حسان التمبكتي - عبد الإله العمري - وليد الأحمد - علي مجرشي - أيمن يحيى

الوسط: ناصر الدوسري - عبد الله الخيبري - محمد كنو - مراد الهوساوي - مصعب الجوير - محمد أبو الشامات

الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن العبود - صالح أبو الشامات - عبد الله الحمدان - صالح الشهري - فراس البريكان

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم المغرب، وعمان أو الصومان، واليمن أو جزر القمر.

وتوج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب مرتين، فيما يحمل المنتخب العراقي الرقم القياسي للمنتخبات المتوجة بكأس العرب بـ4 بطولات.

