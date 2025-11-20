"مازال هناك متسع من الوقت".. أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب الداخلية

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لنادي الداخلية، استقالته من منصبه.

وكتب عيد عبر حسابه على إنستجرام "كل الشكر لنادي الداخلية وإدارته على الفترة الماضية، ويشهد الله أنني لم أبخل بذرة عرق أو جهد لعودة الفريق مرة أخرى للدوري الممتاز، ولكنها الكرة يصادفك التوفيق وعدم التوفيق".

وأكمل "مازال هناك متسع من الوقت، والفريق قادر على العودة للمنافسة بقوة على الصعود".

وأتم "أشكر اللاعبين وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

وخسر الداخلية على ملعبه أمام القناة بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين.

ويحتل الداخلية المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 18 نقطة بالفوز في 5 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 3 مباريات.

وهبط الداخلية إلى دوري المحترفين موسم 2023 - 2025 ولم ينجح في التأهل الموسم الماضي.

واحتل الداخلية الموسم الماضي المركز الـ13 برصيد 43 ليفشل في العودة للدوري الممتاز.

