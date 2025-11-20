أيمن محمد محلل أداء الأهلي يعلن رحيله عن الفريق

أعلن أيمن محمد محلل أداء النادي الأهلي رحيله عن الفريق.

كما تواجد أيمن محمد بالجهاز الفني للفريق برفقة عماد النحاس الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي خلفا لمارسيل كولر.

وكتب أيمن محمد عبر حسابه على فيسبوك

"وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى… وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى."

"الحمد لله على ما وفقني إليه خلال سبعة أشهر صنعت فيهم رحلة أعتزّ بها بين جدران نادينا الحبيب، النادي الذي كبرت على حبّه وشرف لي أن أخدمه بكل ما أملك من جهد وانتماء."

"كانت فترة صعبة، لكن الصعاب هي التي تُظهر معدن الرجال. وبفضل الله، رحلتي تُوِّجت (دوري وسوبر محلي) في واحدة من أصعب المراحل في تاريخ النادي. أديت دوري بكل قوة، وكنت حريصًا أن يكون لكل يوم لي داخل النادي قيمة وإضافة."

"أغادر اليوم وأنا فخور أني تركت أشرف كامل ومنظّم يوثق كل لحظة من الفترة الماضية… عمل احترافي يحدث للمرة الأولى، وأعتبره واجبًا تجاه الكيان قبل ما يكون إنجازًا شخصيًا."

"تشرفت بالعمل مع العديد من الاجهزة الفنية، ضغط هائل وساعات عمل لا تنتهي، لكن الهدف كان واضحًا الفوز فقط، وإعادة الأهلي لصدارة الجدول، ونجحنا في المرتين."

"وكان من دواعي فخري العمل مع المدير الفني الكبير يِس توروب الذي قدّر عملي وشهد بجودته، سواء في رحلة بوروندي أو مباراة الاتحاد، وكان قمة الاحترام حتى آخر لحظة."

"أغادر وأنا مرفوع الرأس بأثر واضح وشغل مشرف وضمير مرتاح، ولكن لكل قصة نهاية يرْحل الجميع ويبقى الأهلي ويبقى العمل الأثر".

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل السادسة السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة.