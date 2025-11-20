مران الزمالك - انتظام الدوليين.. وفقرة بدنية بقيادة كوستا

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

الزمالك

انتظم لاعبو الزمالك الدوليون في مران الفريق اليوم الخميس، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أخبار متعلقة:
وصول بعثة زيسكو إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي كما كشف في الجول - مسيرة "الكونت" مستمرة.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها برنامج تدريب الفريق، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

كما خاض اللاعبون فقرة بدنية، وتولى البرتغالي نونو كوستا روبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وبعد انتهاء الفقرة البدنية، خصص الجهاز الفني فقرة تضمنت بعض الجوانب الخططية.

وتقام المباراة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وحصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.

الكونفدرالية الزمالك زيسكو
نرشح لكم
مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وعودة تريزيجيه وزيزو استعدادا لشبيبة القبائل "مازال هناك متسع من الوقت".. أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب الداخلية أيمن محمد محلل أداء الأهلي يعلن رحيله عن الفريق دوري المحترفين - أسوان يفوز على السكة الحديد مودرن.. وهزيمة بلدية المحلة والداخلية وصول بعثة زيسكو إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي "مداعبة غير مقصودة".. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 5 جهات
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وعودة تريزيجيه وزيزو استعدادا لشبيبة القبائل 4 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة السعودية - الدوسري وأبو الشامات على رأس اختيارات رينارد لـ كأس العرب 33 دقيقة | سعودي في الجول
"مازال هناك متسع من الوقت".. أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب الداخلية 46 دقيقة | الدوري المصري
أيمن محمد محلل أداء الأهلي يعلن رحيله عن الفريق ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام الدوليين.. وفقرة بدنية بقيادة كوستا 2 ساعة | الكرة المصرية
"ركضت 30 دقيقة وأنا منهك".. فيرناندينيو يعلن اعتزاله كرة القدم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - أسوان يفوز على السكة الحديد مودرن.. وهزيمة بلدية المحلة والداخلية 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب أيرلندا الشمالية يؤكد صعوبة مواجهة إيطاليا ويتمسك بحلم المفاجأة في الملحق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517555/مران-الزمالك-انتظام-الدوليين-وفقرة-بدنية-بقيادة-كوستا