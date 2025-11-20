مران الزمالك - انتظام الدوليين.. وفقرة بدنية بقيادة كوستا

انتظم لاعبو الزمالك الدوليون في مران الفريق اليوم الخميس، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها برنامج تدريب الفريق، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

كما خاض اللاعبون فقرة بدنية، وتولى البرتغالي نونو كوستا روبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وبعد انتهاء الفقرة البدنية، خصص الجهاز الفني فقرة تضمنت بعض الجوانب الخططية.

وتقام المباراة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وحصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.