دوري المحترفين - أسوان يفوز على السكة الحديد مودرن.. وهزيمة بلدية المحلة والداخلية

حقق نادي أسوان انتصارا ثمينا على السكة الحديد مودرن في الجولة 13 من منافسات دوري المحترفين.

وأقيمت اليوم الخميس 6 مباريات في الجولة 13 لدوري المحترفين.

وفاز أسوان على السكة الحديد مودرن بهدف دون رد ليرتفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد السكة عند 11 نقطة.

فيما انتصر القناة على الداخلية بهدفين دون رد، سجلهما عمر عسلية ومودي شلاطة ليرتفع رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الثاني.

بينما خسر أبو قير للأسمدة من ديروط بهدفين دون رد ليتوقف رصيد الفريق عند 27 نقطة في الصدارة ويرتفع رصيد ديروط إلى 14 نقطة في المركز 13.

وخسر لافيينا على ملعبه من بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد البترول إلى 23 نقطة في المركز الثالث ويتوقف رصيد لافيينا عند 20 نقطة في المركز الخامس .

وانتصر راية على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد راية إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد البلدية عند 5 نقاط .

فيما فاز مسار على مالية كفر الزيات بهدف دون رد ليرتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد المالية عند 18 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة غدا الجمعة بمباريات بروكسي مع الإنتاج الحربي، ووي مع طنطا والترسانة مع المنصورة.