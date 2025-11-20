مدرب أيرلندا الشمالية يؤكد صعوبة مواجهة إيطاليا ويتمسك بحلم المفاجأة في الملحق

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

مايكل أونيل - إيرلندا الشمالية

اعترف مايكل أونيل مدرب أيرلندا الشمالية أن مواجهة إيطاليا في نصف نهائي ملحق كأس العالم تعد الأصعب.

وشدد أونيل على ضرورة إيمان لاعبيه بقدرتهم على تحقيق نتيجة تاريخية خارج الديار.

وأسفرت قرعة الملحق عن مواجهة واحدة بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية يوم 26 مارس على ملعب الأزوري، على أن يلتقي الفائز خارج أرضه مع الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة والهرسك يوم 31 من الشهر نفسه لتحديد المتأهل إلى مونديال أمريكا الشمالية.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي الاتحاد المصري يكشف الخطوات الرسمية للجماهير لشراء تذاكر كأس العالم 2026 زيدان إقبال: العراق سيتأهل إلى كأس العالم العدد يصل إلى 42.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة

وقال أونيل في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "منتخب إيطاليا هي الأصعب بلا شك، هذا أقسى سيناريو كان يمكن أن نواجهه، لكن في النهاية علينا أن نؤمن بأننا قادرون على الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة مذهلة".

وأضاف مدرب أيرلندا الشمالية "كنا نعلم أننا سنلعب خارج أرضنا مهما كان المنافس، وعلينا أن نتقبل ذلك ونستعد بأفضل طريقة ممكنة لأن تحقيق الفوز هناك سيعد من أعظم النتائج في تاريخنا".

وأوضح "قدمنا مستويات جيدة خارج ملعبنا خلال التصفيات، ورغم ما حدث أمام ألمانيا وسلوفاكيا، فإن الفريق تطور بشكل واضح خلال المباريات الماضية".

وتابع: "تعاملنا مع إصابات وإيقافات أثرت علينا، لكن نأمل أن ندخل مواجهة مارس ونحن في أقصى جاهزية ممكنة".

واختتم أونيل تصريحاته "نملك مجموعة شابة ويجب أن تؤمن بقدرتها على المنافسة مهما كان اسم الخصم، وإذا ظهرنا بأفضل صورة سنكون قريبين من تحقيق شيء استثنائي".

وأنهى منتخب أيرلندا الشمالية مجموعته في المركز الثالث خلف ألمانيا وسلوفاكيا، لكنه بلغ الملحق بفضل ترتيبه في دوري الأمم الأوروبية، ليكون الأقل تصنيفا بين المنافسين المحتملين لإيطاليا التي تحتل المركز 12 عالميا.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ويصعد بطل ذلك المسار إلى منافسات كأس العالم 2026.

كأس العالم تصفيات كأس العالم الملحق الأوروبي إيطاليا أيرلندا الشمالية
نرشح لكم
سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي انتهت - تحديد جميع المتنافسين في قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي
أخر الأخبار
"فناننا عاد".. الترجي يعلن عودة يوسف المساكني بعد 12 عاما 6 دقيقة | ميركاتو
وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي 12 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - إنبي يمدد عقد حارسه.. ويقرر زيادة عقد زياد كمال 30 دقيقة | الدوري المصري
"تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل 40 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا 54 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري 59 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر توروب: لا أريد العيش على الماضي.. وسنختار الوقت المناسب لمشاركة إمام عاشور ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - السويحلي الليبي يقدم عرضا ماليا كبيرا لضم حامد حمدان في يناير ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517552/مدرب-أيرلندا-الشمالية-يؤكد-صعوبة-مواجهة-إيطاليا-ويتمسك-بحلم-المفاجأة-في-الملحق