مدرب أيرلندا الشمالية يؤكد صعوبة مواجهة إيطاليا ويتمسك بحلم المفاجأة في الملحق

اعترف مايكل أونيل مدرب أيرلندا الشمالية أن مواجهة إيطاليا في نصف نهائي ملحق كأس العالم تعد الأصعب.

وشدد أونيل على ضرورة إيمان لاعبيه بقدرتهم على تحقيق نتيجة تاريخية خارج الديار.

وأسفرت قرعة الملحق عن مواجهة واحدة بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية يوم 26 مارس على ملعب الأزوري، على أن يلتقي الفائز خارج أرضه مع الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة والهرسك يوم 31 من الشهر نفسه لتحديد المتأهل إلى مونديال أمريكا الشمالية.

وقال أونيل في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "منتخب إيطاليا هي الأصعب بلا شك، هذا أقسى سيناريو كان يمكن أن نواجهه، لكن في النهاية علينا أن نؤمن بأننا قادرون على الذهاب إلى هناك وتحقيق نتيجة مذهلة".

وأضاف مدرب أيرلندا الشمالية "كنا نعلم أننا سنلعب خارج أرضنا مهما كان المنافس، وعلينا أن نتقبل ذلك ونستعد بأفضل طريقة ممكنة لأن تحقيق الفوز هناك سيعد من أعظم النتائج في تاريخنا".

وأوضح "قدمنا مستويات جيدة خارج ملعبنا خلال التصفيات، ورغم ما حدث أمام ألمانيا وسلوفاكيا، فإن الفريق تطور بشكل واضح خلال المباريات الماضية".

وتابع: "تعاملنا مع إصابات وإيقافات أثرت علينا، لكن نأمل أن ندخل مواجهة مارس ونحن في أقصى جاهزية ممكنة".

واختتم أونيل تصريحاته "نملك مجموعة شابة ويجب أن تؤمن بقدرتها على المنافسة مهما كان اسم الخصم، وإذا ظهرنا بأفضل صورة سنكون قريبين من تحقيق شيء استثنائي".

وأنهى منتخب أيرلندا الشمالية مجموعته في المركز الثالث خلف ألمانيا وسلوفاكيا، لكنه بلغ الملحق بفضل ترتيبه في دوري الأمم الأوروبية، ليكون الأقل تصنيفا بين المنافسين المحتملين لإيطاليا التي تحتل المركز 12 عالميا.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ويصعد بطل ذلك المسار إلى منافسات كأس العالم 2026.