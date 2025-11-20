اتحاد الكرة العراقي يناقش خطط الإعداد للملحق العالمي

عقد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعا مع دائرة المنتخبات العراقية لمناقشة خطط الإعداد والتحضير للمنتخب العراقي للمرحلة اللاحقة التي تسبق انطلاق الملحق العالمي.

وأوقعت قرعة الملحقِ العالمي المنتخب العراقي في المسارِ الثاني للملحقِ في مواجهة الفائز من مواجهتي بوليفيا وسورينام.

وقال درجال عبر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي: "الاتحاد العراقي سيهيئ برنامجاً شاملاً للمنتخب من أجل تحقيق حلم جماهير الكرة العراقيّة وصولا لبلوغ المونديال، حيث تفصل منتخبنا عن الظهور للمرة الثانية في المونديال مباراة واحدة فقط".

وتستضيف مدينتا كوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان منافساتَ الدور قبل النهائي والنهائي المؤهل من الملحقِ العالمي إلى كأس العالم 2026، في الثلث الأخير من شهر مارس من العام المقبل.

ويشهد المسار الأول للملحقِ مواجهة الكونغو مع الفائز من مباراةِ كاليدونيا الجديدة وجامايكا، على أن يبلغ الفائزان من المسارين كأس العالم مباشرة ليصبحا المنتخبين 47 و 48 ليكتمل بهما عدد المنتخبات المتأهلة.

وتأهل 42 منتخبا بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، ويتبقى حسم ستة مقاعد أخرى في توقف مارس، بينهم 4 من الملحق الأوروبي و2 من الملحق العالمي.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن كالآتي:

الدول المضيفة (3): الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك.

إفريقيا (9) : مصر - الجزائر - تونس - المغرب - غانا - كاب فيردي - كوت ديفوار - السنغال - جنوب إفريقيا.

أوروبا (12): إنجلترا - فرنسا - البرتغال - النرويج - كرواتيا - ألمانيا - هولندا - إسبانيا - سويسرا - النمسا - بلجيكا - أسكتلندا.

أمريكا الجنوبية (6): الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي.

آسيا (8): اليابان - أستراليا - السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان - الأردن - إيران - قطر.

أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.