كرة سلة - انتظام هاجر عامر في تدريبات الأهلي استعدادا لبطولة إفريقيا

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 16:58

كتب : محمد سمير

انتظمت هاجر عامر قائدة فريق سبورتنج السكندري في تدريبات سيدات الأهلي لكرة السلة استعدادا لبطولة إفريقيا.

وكان الأهلي قد أتم تعاقده مع هاجر عامر وضمها على سبيل الإعارة خلال بطولة إفريقيا للأندية والتي يستضيفها النادي الأهلي.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وسبق وأن توجت هاجر عامر بلقب بطولة إفريقيا مرتين من قبل مع ناديها سبورتنج.

ويسعى النادي الأهلي لحصد لقب بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة للمرة الأولى في تاريخه.

وحسمت 10 أندية تواجدها بشكل رسمي في بطولة إفريقيا، ويمثل الأهلي مستضيف البطولة مصر في هذه النسخة.

وجاءت الفرق المتأهلة حتى الآن كالآتي: (الأهلي المصري - فيروفيارو الموزمبيقي - سبورتنج لواندا الأنجولي - داكار السنغالي - الجيش الرواندي - ماكومينو "الكونغو الديمقراطية" - فاب الكاميروني - ريج الرواندي - CNSS "الكونغو الديمقراطية" - هيئة المواني الكيني)

وتقام المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا لسيدات الأندية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.

