أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

كأس العرب

أعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب خبر في الجول - محاولات من عمر فايد لإقناع ناديه بالتخلي عنه في كأس العرب مدرب الجزائر: فيفا لا يمنع مشاركة محرز وعوار في كأس العرب ولكن مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكتبت قنوات أبو ظبي: "قنوات أبوظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 2025".

Image

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

كأس العرب منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب قائمة السعودية - الدوسري وأبو الشامات على رأس اختيارات رينارد لـ كأس العرب اتحاد الكرة العراقي يناقش خطط الإعداد للملحق العالمي حكيمي: الأهم من تتويجي بالأفضل هو حصد لقب أمم إفريقيا جوائز كاف - غزلان أفضل لاعبة.. وحارسة نيجيريا تفوز للعام الثالث على التوالي جوائز كاف - الحضري يُسلم ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا جوائز كاف - منتخب شباب المغرب يسيطر على الأفضل في إفريقيا شيكابالا: أشعر أن حكيمي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. ونثق في منتخب مصر
أخر الأخبار
تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز 2 دقيقة | ميركاتو
قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب 19 دقيقة | منتخب مصر
دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 29 دقيقة | الوطن العربي
5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم 35 دقيقة | ميركاتو
فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة نجوم الكرة المصرية.. التجاري الدولي يختتم بطولة البلايستيشن لتحدي نجمك المفضل 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال 2 ساعة | الدوري الإسباني
راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517549/أبو-ظبي-الرياضية-تحصل-على-حقوق-بث-مباريات-كأس-العرب