أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب
الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 16:47
كتب : FilGoal
أعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب.
وتستضيف قطر بطولة كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
وكتبت قنوات أبو ظبي: "قنوات أبوظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 2025".
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.
ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.
يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.
