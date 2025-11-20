خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة نهائي المرتبط بين الأهلي والاتحاد

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر نهائي دوري المرتبط بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن تحديد 300 مشجع لكل فريق في نهائي دوري المرتبط.

لحجز تذكرتك من هنا.

وأسفر الاجتماع الأمني الخاص بنهائي دوري كرة السلة المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري عن تحديد عدد الجمهور لكل فريق.

وتقام مواجهة الذهاب لفريق المرتبط للناشئين تحت 18 عاما يوم 22 نوفمبر في تمام السادسة مساء.

وتقام مباراة الرجال في نفس اليوم في تمام الثامنة والنصف.

أما مباريات الإياب تقام يوم 24 نوفمبر، ويلعب الناشئين في تمام الخامسة مساء، والكبار في السابعة والنصف مساء.

وتحتضن صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر مباريات نهائي دوري المرتبط.

وكان الأهلي تأهل لنهائي الدوري المرتبط بعد تخطي سبورتنج، بينما وصل الاتحاد للنهائي بعد التغلب على سموحة.