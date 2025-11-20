بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

جاتوزو مدرب فالنسيا

حذر جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا من قوة أيرلندا الشمالية، واصفا الفريق بأنه "لا يستسلم أبدا".

وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن قرعة متوازنة لمنتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأقيمت القرعة بين 16 منتخبا يتنافسون على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال جاتوزو عقب قرعة ملحق تصفيات كأس العالم في تصريحات لشبكة سكاي: "أيرلندا الشمالية فريق قوي بدنيًا ولا يستسلم أبدًا. يجب أن نلعب بأقصى تركيز. منذ ثلاثة أشهر وأنا أكرر أننا نعلم أن الطريق إلى المونديال سيمر عبر الملحق وأن علينا تحسين الأداء. ننظر للمستقبل بثقة".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي من أجل حلم كأس العالم.. تقرير: خطة لجاتوزو مع منتخب إيطاليا في 3 مدن مختلفة هالاند يكشف عن فعل من مانشيني حفزه لتسجيل هدفين ضد إيطاليا

وأضاف عن فكرة تجمع المنتخب قبل نصف النهائي: "هذا ليس من صلاحيتي. لدينا رئيس وأشخاص يتولون هذه الأمور. كلما زاد الوقت الذي نقضيه معًا، كان أفضل".

وشدد جاتوزو "من وجهة نظري، عليّ أن أبقى على اتصال باللاعبين وأتحدث معهم ليس فقط عن الكرة، بل عن أمور أخرى أيضًا".

أما عن أزمة منتخب إيطاليا فأوضح: "المشكلة ليست تكتيكية، لكل نظام إيجابيات وسلبيات. أولويتنا الآن معالجة هشاشة الفريق، لأننا أظهرنا أننا منافسون عند تطبيق الأمور بشكل صحيح. سنتابع دراسة أيرلندا الشمالية بأفضل طريقة لتقليل الأخطاء قدر الإمكان".

وعن مشاركة كييزا في الملحق، قال جاتوزو: "تعرفون جيدًا مشكلة كييزا، دائمًا تسألونني عنها. أنا دائمًا أتواصل معه في كل استدعاء. المشكلة ليست معّي أو مع الجهاز الفني، بل لديه مشكلة شخصية. أبلغتكم ذلك من قبل وسأجيب دائمًا بنفس الطريقة".

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ويصعد بطل ذلك المسار إلى منافسات كأس العالم 2026.

تصفيات كأس العالم كأس العالم الملحق الأوروبي كييزا جاتوزو
نرشح لكم
سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة مدرب أيرلندا الشمالية يؤكد صعوبة مواجهة إيطاليا ويتمسك بحلم المفاجأة في الملحق تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي انتهت - تحديد جميع المتنافسين في قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي
أخر الأخبار
"فناننا عاد".. الترجي يعلن عودة يوسف المساكني بعد 12 عاما 6 دقيقة | ميركاتو
وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي 12 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - إنبي يمدد عقد حارسه.. ويقرر زيادة عقد زياد كمال 30 دقيقة | الدوري المصري
"تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل 40 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا 54 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري 59 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر توروب: لا أريد العيش على الماضي.. وسنختار الوقت المناسب لمشاركة إمام عاشور ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - السويحلي الليبي يقدم عرضا ماليا كبيرا لضم حامد حمدان في يناير ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517545/بعد-قرعة-الملحق-الأوروبي-جاتوزو-يحذر-من-أيرلندا-الشمالية-ويكشف-مشكلة-كييزا