بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا

حذر جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا من قوة أيرلندا الشمالية، واصفا الفريق بأنه "لا يستسلم أبدا".

وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن قرعة متوازنة لمنتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأقيمت القرعة بين 16 منتخبا يتنافسون على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال جاتوزو عقب قرعة ملحق تصفيات كأس العالم في تصريحات لشبكة سكاي: "أيرلندا الشمالية فريق قوي بدنيًا ولا يستسلم أبدًا. يجب أن نلعب بأقصى تركيز. منذ ثلاثة أشهر وأنا أكرر أننا نعلم أن الطريق إلى المونديال سيمر عبر الملحق وأن علينا تحسين الأداء. ننظر للمستقبل بثقة".

وأضاف عن فكرة تجمع المنتخب قبل نصف النهائي: "هذا ليس من صلاحيتي. لدينا رئيس وأشخاص يتولون هذه الأمور. كلما زاد الوقت الذي نقضيه معًا، كان أفضل".

وشدد جاتوزو "من وجهة نظري، عليّ أن أبقى على اتصال باللاعبين وأتحدث معهم ليس فقط عن الكرة، بل عن أمور أخرى أيضًا".

أما عن أزمة منتخب إيطاليا فأوضح: "المشكلة ليست تكتيكية، لكل نظام إيجابيات وسلبيات. أولويتنا الآن معالجة هشاشة الفريق، لأننا أظهرنا أننا منافسون عند تطبيق الأمور بشكل صحيح. سنتابع دراسة أيرلندا الشمالية بأفضل طريقة لتقليل الأخطاء قدر الإمكان".

وعن مشاركة كييزا في الملحق، قال جاتوزو: "تعرفون جيدًا مشكلة كييزا، دائمًا تسألونني عنها. أنا دائمًا أتواصل معه في كل استدعاء. المشكلة ليست معّي أو مع الجهاز الفني، بل لديه مشكلة شخصية. أبلغتكم ذلك من قبل وسأجيب دائمًا بنفس الطريقة".

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

ويصعد بطل ذلك المسار إلى منافسات كأس العالم 2026.