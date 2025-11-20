وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 15:57

شدد أحمد رأفت وكيل أعمال أحمد ربيع على أن لاعب الزمالك لا يعاني من أي إصابات مزمنة.

أحمد ربيع تم استبعاده من معسكر منتخب مصر الثاني الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب بسبب الإصابة.

وقال أحمد رأفت وكيل أحمد ربيع لاعب الزمالك: "إصابة أحمد ربيع مزمنة؟ الأندية تجري كشف طب على جميع اللاعبين، والزمالك لن يتعاقد مع لاعب دون إجراء كشف طبي كامل".

وأضاف "أحمد ربيع تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة في مرانه الأول مع الزمالك بسبب الضغط العصبي الذي عانى منه قبل إتمام صفقة انتقاله من البنك الأهلي".

وأتم "اللاعب يعاني حاليا يعاني من إجهاد في العضلة الضامة ولكنها مختلفة عن الإصابة الأولى. الأرقام تتحدث عن مستوى أحمد ربيع المميز ومع عودته لصفوف الفريق سيقدم الإضافة".

ويسعى ربيع للتعافي والدخول في قائمة المنتخب بكأس العرب التي تنطلق يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط مساعد، بجانب اللعب كظهير أيمن.

وشارك ربيع مع الزمالك في 4 مباريات وسجل هدفا في شباك غزل المحلة بمسابقة الدوري.

