تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 14:50

كتب : محمد سمير

منتخب إيطاليا

أسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن قرعة متوازنة لمنتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأقيمت قرعة الملحق الأوروبي بين 16 منتخبا يتنافسون على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.

بينما يتواجد منتخب بولندا في طريق السويد بالمسار الثاني بالملحق الأوروبي.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

إذ يتنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

وجاءت مسارات التنافس على بطاقات التأهل من الملحق الأوروبي كالآتي:

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثاني: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

أوكرانيا × السويد

بولندا × ألبانيا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثالث: (بطاقة تأهل)

تركيا × رومانيا

سلوفاكيا × كوسوفو

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الرابع: (بطاقة تأهل)

الدنمارك × مقدونيا الشمالية

التشيك × أيرلندا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.

