تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي
الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 14:50
كتب : محمد سمير
أسفرت قرعة الملحق الأوروبي عن قرعة متوازنة لمنتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وأقيمت قرعة الملحق الأوروبي بين 16 منتخبا يتنافسون على 4 بطاقات للتأهل إلى كأس العالم 2026.
بينما يتواجد منتخب بولندا في طريق السويد بالمسار الثاني بالملحق الأوروبي.
ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.
إذ يتنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.
وجاءت مسارات التنافس على بطاقات التأهل من الملحق الأوروبي كالآتي:
المسار الأول: (بطاقة تأهل)
نصف النهائي:
إيطاليا × أيرلندا الشمالية
ويلز × البوسنة والهرسك
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الثاني: (بطاقة تأهل)
نصف النهائي:
أوكرانيا × السويد
بولندا × ألبانيا
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الثالث: (بطاقة تأهل)
تركيا × رومانيا
سلوفاكيا × كوسوفو
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الرابع: (بطاقة تأهل)
الدنمارك × مقدونيا الشمالية
التشيك × أيرلندا
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.
وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.