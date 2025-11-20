الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 5 جهات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بشكوى ضد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي.

وأدلى أبو الفتوح بتصريحات إعلامية أثارت جدلا واسعا.

وأعلن الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي تكليف محمد عثمان المستشار القانوني بتقديم شكاوى عاجلة إلى كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي.

وقال الأهلي في بيانه: "كلفت إدارة النادي اليوم، محمد عثمان المستشار القانوني بتقديم شكاوى عاجلة إلى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي والتي تضمنت تجاوزات في حق النادي وجماهيره ومؤسسات الدولة"

"خصت الإدارة بالشكاوي وزارة المالية بصفتها المالكة للبنك الأهلي، ومحافظ البنك المركزي الجهة الرقابية عليه. ومحمد عبد اللطيف بعدما أشار أبو الفتوح في تصريحاته إلى أن التعليم في مصر بايظ علشان كدة نتج عنه أهلاوية كتير والبنوك ناجحة لأن كل قياداتها زملكاوية"

"وأشرف صبحي بمسئولياته عن المؤسسات الرياضية والشباب المصري الذي بات يتلقى تعليما، يراه نائب رئيس البنك الأهلي "بايظ". كما كلف النادي الأهلي المستشار القانوني بتقديم بلاغ إلى النائب العام بهذا الخصوص"

وأتم الأهلي في بيانه "هذه الشكاوى جاءت للحفاظ على حقوق الأهلي وجماهيره. وحتى لا تكرر مثل هذه التصرفات التي تثير الفتن بين أبناء الشعب، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى التكاتف ووحدة الصف المواجهة كل التحديات"