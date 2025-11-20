بيراميدز: كنا قريبين من حمدي فتحي.. وهذه حقيقة مفاوضات أبو علي وحامد حمدان

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز آخر تطورات ملف انتقالات اللاعبين من وإلى ناديه.

وارتبط بيراميدز مؤخرا بضم حمدي فتحي ووسام أبو علي وحامد حمدان، فيما أشارت تقارير لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك.

وقال عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز عبر أون سبورت: "فكرة ضم وسام أبو علي لم تطرح من الأساس، ومن غير المنطقي عودة لاعب كان نجما في الأهلي ورحل إلى الدوري الأمريكي لخوض تجربة جديدة ويتقاضى أرقاما مالية كبيرة".

وأضاف "عقد فيستون ماييلي ينتهي بنهاية الموسم. لم نفتح ملف التجديد معه حتى الآن، لكننا غير قلقين بشأن استمراره، والأمر ذاته تكرر مع محمد الشيبي. الأهم هو رغبة اللاعب، ومن الطبيعي أن يتلقى ماييلي عروضا بعد مستواه الرائع".

وكشف "كنا قريبين من التعاقد مع حمدي فتحي في بداية الموسم، لكن تغيير مدرب الوكرة عطل المفاوضات، واللاعب جدد عقده لموسمين. الباب يبقى مفتوحا أمام ضمه".

وواصل "لم يحدث أي تفاوض مع الزمالك بشأن صفقات تبادلية، ولم نطلب ضم حسام عبد المجيد وناصر ماهر مقابل انتقال مصطفى فتحي كما يتردد".

وشدد "لا يوجد بند يمنع انتقال إبراهيم عادل من الجزيرة الإماراتي إلى أي ناد في مصر، وكذلك لا توجد نسبة إعادة بيع".

وأكمل "حامد حمدان أحد ناشئي نادي بيراميدز، لكن لم نحدد احتياجاتنا حتى الآن ولا أستطيع التحدث عنه حاليا. في النهاية، أي لاعب مميز يمكنه إضافة شيء للفريق سنسعى لضمه".

وأتم "حصول بيراميدز على لقب أبطال إفريقيا هو إعجاز بالنسبة لفريق استثماري لا يملك ظهير جماهيري، لكنه أصبح في معادلة الكرة المصرية حاليا وينافس الأهلي والزمالك".

وحصد نادي بيراميدز جائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي متفوقا على صنداونز في النهائي.

وتغلب بيراميدز على كل من نهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.