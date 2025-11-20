خبر في الجول - فحص طبي لـ زيزو لتحديد موقفه أمام شبيبة القبائل

خضع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي لفحص طبي على هامش مران اليوم الخميس.

ويستضيف الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو لفحص طبي على هامش مران اليوم لتحديد موقفه من مواجهة شبيبة القبائل.

وتعرض زيزو للغصابة خلال مواجهة مصر ضد أوزبكستان في كأس العين الدولية.

وغاب زيزو عن مباراة مصر ضد كاب فيردي بسبب الإصابة.

ويعاني زيزو من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة.

وأعلن النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على طلب النادي بحضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة شبيبة القبائل.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

وكان الأهلي قد ودع النسخة الماضية من نصف النهائي بعد الخسارة أمام صنداونز.

ويعتبر الأهلي حامل لقب البطولة التاريخي برصيد 12 لقبا.