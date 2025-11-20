انتهت - تحديد جميع المتنافسين في قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي

تنطلق مراسم قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، ويقام الملحق في شهر مارس المقبل.

ويقام الملحق العالمي بين 6 منتخبات ليتأهل 2 فقط إلى كأس العالم 2026.

أما الملحق الأوروبي فيقام بين 16 منتخبا ويتأهل 4 منهم إلى كأس العالم.

المسار الأول: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

إيطاليا × أيرلندا الشمالية

ويلز × البوسنة والهرسك

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثاني: (بطاقة تأهل)

نصف النهائي:

أوكرانيا × السويد

بولندا × ألبانيا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الثالث: (بطاقة تأهل)

تركيا × رومانيا

سلوفاكيا × كوسوفو

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

المسار الرابع: (بطاقة تأهل)

الدنمارك × مقدونيا الشمالية

التشيك × أيرلندا

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

قرعة الملحق الأوروبي

يقام الملحق العالمي في المكسيك خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026.

البطاقة الثانية

نصف النهائي: بوليفيا × سورينام

النهائي: الفائز من مباراة 1 × العراق

البطاقة الأولى

نصف النهائي: نيو كاليدونيا × جامايكا

النهائي: الفائز من المباراة 1 × الكونغو الديمقراطية

انطلاق قرعة الملحق العالمي

وتتنافس منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية وبوليفيا وجامايكا وسورينام ونيو كاليدونيا في الملحق العالمي.

بينما يأتي تصنيف الملحق الأوروبي كالآتي:

التصنيف الأول: إيطاليا - الدنمارك - تركيا - أوكرانيا.

التصنيف الثاني: بولندا - ويلز - التشيك - سلوفاكيا.

التصنيف الثالث: أيرلندا - ألبانيا - البوسنة والهرسك - كوسوفو.

التصنيف الرابع: رومانيا - السويد - مقدونيا الشمالية - أيرلندا الشمالية.