انتهت - تحديد جميع المتنافسين في قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي
الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 13:48
كتب : FilGoal
تنطلق مراسم قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، ويقام الملحق في شهر مارس المقبل.
ويقام الملحق العالمي بين 6 منتخبات ليتأهل 2 فقط إلى كأس العالم 2026.
أما الملحق الأوروبي فيقام بين 16 منتخبا ويتأهل 4 منهم إلى كأس العالم.
المسار الأول: (بطاقة تأهل)
نصف النهائي:
إيطاليا × أيرلندا الشمالية
ويلز × البوسنة والهرسك
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الثاني: (بطاقة تأهل)
نصف النهائي:
أوكرانيا × السويد
بولندا × ألبانيا
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الثالث: (بطاقة تأهل)
تركيا × رومانيا
سلوفاكيا × كوسوفو
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
المسار الرابع: (بطاقة تأهل)
الدنمارك × مقدونيا الشمالية
التشيك × أيرلندا
النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2
قرعة الملحق الأوروبي
يقام الملحق العالمي في المكسيك خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026.
البطاقة الثانية
نصف النهائي: بوليفيا × سورينام
النهائي: الفائز من مباراة 1 × العراق
البطاقة الأولى
نصف النهائي: نيو كاليدونيا × جامايكا
النهائي: الفائز من المباراة 1 × الكونغو الديمقراطية
انطلاق قرعة الملحق العالمي
وتتنافس منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية وبوليفيا وجامايكا وسورينام ونيو كاليدونيا في الملحق العالمي.
بينما يأتي تصنيف الملحق الأوروبي كالآتي:
التصنيف الأول: إيطاليا - الدنمارك - تركيا - أوكرانيا.
التصنيف الثاني: بولندا - ويلز - التشيك - سلوفاكيا.
التصنيف الثالث: أيرلندا - ألبانيا - البوسنة والهرسك - كوسوفو.
التصنيف الرابع: رومانيا - السويد - مقدونيا الشمالية - أيرلندا الشمالية.