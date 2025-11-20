الاتحاد المصري يكشف الخطوات الرسمية للجماهير لشراء تذاكر كأس العالم 2026

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي الخطوات لجماهير منتخب مصر لشراء تذاكر كأس العالم 2026.

وأشار بيان الاتحاد إلى التقدم بطلب رسمي لاستعادة قيمة التذاكر للجماهير التي لن تتمكن من السفر إلى البطولة وقتها.

وكان قد كشف ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن عدم سير عملية حضور كأس العالم مثل النسختين الماضيتين.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"يود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح لجماهير الكرة المصرية الخطوات الرسمية المعتمدة لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2026، بعد إجراء قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل وتحديد مباريات المنتخب المصري".

"حيث يتم شراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) وذلك وفق ما أكده مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وحدد الخطوات على النحو التالي:

أولا - إنشاء حساب على منصة تذاكر فيفا، ويشترك الاتحاد الدولي إنشاء حساب شخصي على منصة تذاكر فيفا قبل التقديم على التذاكر حيث لن يُسمح بتقديم الطلب أو استلام التذاكر دون جود حساب مفعل.

ثانيا - فترة التقديم، يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 13 يناير 2026 وذلك حصريا عبر بوابة التذاكر الرسمية لفيفا.

ثالثا - السحب العشوائي لتخصيص التذاكر لجماهير مصر، بعد انتهاء فترة التقديم ستقوم فيفا بإجراء سحب عشوائي على التذاكر المخصصة لجماهير مصر ضمن حصة مصر وذلك خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.

رابعا - مرحلة السداد، عقب إعلان نتائج السحب، يبدأ سداد قيمة التذاكر مباشرة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، وبعد السداد شرطا إلزاميا لتأكيد الحجز.

خامسا - استلام التذاكر، سيتم إرسال جميع التذاكر المقبولة للجماهير في صورة رقمية عبر البريد الإلكتروني باستخدام رمز QR CODE معتمد للدخول إلى الملعب.

سادسا - إعادة بيع التذاكر، أوضح مصطفى عزام أنه تقدم رسميا إلى فيفا بطلب تفعيل خدمة إعادة بيع التذاكر للجماهير غير القادرة على الحضور، وذلك حصريا عبر منصة فيفا حتى يمكن استعادة قيمة التذاكر لمن لم يتمكن من السفر أو الحضور.

سابعا - الحد الأقصى المسموح به للشراء (وفق لوائح فيفا) عدد 4 تذاكر لكل مباراة وعدد 40 تذكرة كحد أقصى للبطولة بالكلام لكل أسرة.

ويهيب الاتحاد بالجماهير الالتزام بالشراء عبر القنوات الرسمية، وبدء إجراءات الحصول على التأشيرة مبكرا للراغبين في حضور الحدث العالمي".

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.