تقرير: روما يستهدف ضم زيركزي في يناير رغم طلبات وكيله المرتفعة

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 13:20

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

يستعد روما لتقديم عرضا للتعاقد مع الهولندي جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد لتعزيز هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع المطالب المالية لوكيل اللاعب، وفقا لتقرير صحيفة كورييري ديلو سبورت.

وأشار التقرير إلى أن هذا القرار بعد موافقة المدرب جان بييرو جاسبرييني على ضم المهاجم الذي يلعب حاليًا في مانشستر يونايتد، والذي يسعى للحصول على دقائق لعب أكثر في النصف الثاني من الموسم.

وأوضح التقرير أن زيركزي مهتم بالانضمام إلى روما والعمل تحت قيادة جاسبرييني، إلا أن المطالب المالية لوكيله قد تشكل تحديًا أمام النادي الإيطالي.

ويرى روما أن الحل الأمثل لتسهيل الصفقة هو التعاقد على سبيل الإعارة مع بند إلزامي للشراء مرتبط بتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

بحيث يتم تمويل انتقال اللاعب بشكل دائم في الموسم المقبل حال نجاح الفريق في الوصول إلى المسابقة.

وسبق لزيركزي التألق في الدوري الإيطالي بقميص بولونيا الذي انتقل منه لمانشستر يونايتد.

وبات فرصة زيركزي في المشاركة مع مانشستر يونايتد في ظل الاعتماد على الثنائي ماتيوس كونيا ومبومو.

المهاجم صاحب الـ24 عاما لعب 4 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وبشكل عام خاص زيركزي مع الشياطين الحمر في 53 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3.

