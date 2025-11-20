تقرير: خطة من برشلونة لتأهيل لامين يامال قبل مواجهة تشيلسي

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 12:25

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

وضع برشلونة برنامجا علاجيا خاصا للاعبه لامين يامال بسبب معاناته من آلام في العانة وهي إصابة مزعجة أكثر منها خطيرة أجبرته على التوقف عن المشاركة خلال الأيام الماضية وغيابه عن مباراتي إسبانيا أمام جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة تشيلسي الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخضع اللاعب لعلاج بتقنية الترددات الحرارية الأسبوع الماضي قبل أن يحصل على راحة تامة لمدة تراوحت بين 48 و72 ساعة ثم بدأ العمل مع اثنين من مدربي التأهيل في النادي منذ الخميس الماضي تمهيدا لعودته للمنافسات خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: برشلونة يترقب مصير تير شتيجن ولا عروض رسمية حتى الآن كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب

وفضل النادي عدم التسرع في عودة اللاعب مع التأكيد على أن الأولوية هي التعافي الكامل دون المجازفة بدفعه في المباريات المقبلة حال عدم استجابة حالته بالشكل المطلوب.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللاعب شعر بالخوف من تطور الإصابة بسبب شدة الآلام التي عانى منها لكنه رفض تماما فكرة الخضوع لعملية جراحية مع لجوء برشلونة لاستشارة طبيب بلجيكي متخصص يشرف حاليا على متابعة حالته بالتعاون مع الجهاز الطبي للنادي.

وحذر الأطباء اللاعب من خطورة الاستهانة بهذه الإصابة التي قد تمتد لشهور حال عدم الالتزام ببرنامج العلاج وهو ما تجاوب معه لامين الذي يركز بشكل كامل على التعافي وتقوية المنطقة المصابة لتجنب أي انتكاسة.

وأظهر لامين تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة رغم عدم وصوله إلى كامل لياقته حيث سجل وتألق أمام إلتشي وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني وساهم بهدف وصناعة آخر في مواجهة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا قبل أن تعود الآلام للظهور عقب مباراة سيلتا فيجو.

وشارك لامين في جزء من مران برشلونة الجماعي تحت قيادة هانز فليك في مدينة خوان جامبر الرياضية وسط ترقب لإمكانية حصوله على دقائق أمام أتلتيك بيلباو يوم السبت كاختبار أولي قبل الهدف الأهم المتمثل في الجاهزية لمواجهة تشيلسي.

ويبلغ لامين يامال من العمر 18 عاما ويعد من أبرز المواهب الشابة في برشلونة وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي لضمان عودته بأفضل حالة ممكنة قبل الاستحقاقات المقبلة.

برشلونة لامين يامال تشيلسي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
العودة كاملة.. برشلونة يعلن خوض مباريات في دوري الأبطال على كامب نو الاتحاد الأوروبي يعاقب مارسيليا بإغلاق جزئي للملعب قبل مواجهة نيوكاسل فودين: هذا الموسم نشهد لمحات من مانشستر سيتي الذي نعرفه جوارديولا: كل مرة تخبروني أن هالاند كسر رقما قياسيا جديدا الأصغر في التاريخ.. لاعب كلوب بروج: تسجيل هدفين في برشلونة إحساس لا يوصف فليك: سهلنا المهمة على كلوب بروج.. من لمستين يصلوا مرمانا بعد التسجيل الرائع بالرأس.. بيرن: هدف من ضمن مئة عارضتان وقائم وهدف ملغي.. برشلونة ينجو من خسارة أمام كلوب بروج في دوري الأبطال
أخر الأخبار
وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي 7 دقيقة | الكرة المصرية
"مداعبة غير مقصودة".. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره 57 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 5 جهات ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز: كنا قريبين من حمدي فتحي.. وهذه حقيقة مفاوضات أبو علي وحامد حمدان ساعة | الكرة المصرية
بوليفيا في طريق العراق.. الكشف عن قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - فحص طبي لـ زيزو لتحديد موقفه أمام شبيبة القبائل 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت - تحديد جميع المتنافسين في قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517533/تقرير-خطة-من-برشلونة-لتأهيل-لامين-يامال-قبل-مواجهة-تشيلسي