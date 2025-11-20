تقرير: خطة من برشلونة لتأهيل لامين يامال قبل مواجهة تشيلسي

وضع برشلونة برنامجا علاجيا خاصا للاعبه لامين يامال بسبب معاناته من آلام في العانة وهي إصابة مزعجة أكثر منها خطيرة أجبرته على التوقف عن المشاركة خلال الأيام الماضية وغيابه عن مباراتي إسبانيا أمام جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة تشيلسي الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخضع اللاعب لعلاج بتقنية الترددات الحرارية الأسبوع الماضي قبل أن يحصل على راحة تامة لمدة تراوحت بين 48 و72 ساعة ثم بدأ العمل مع اثنين من مدربي التأهيل في النادي منذ الخميس الماضي تمهيدا لعودته للمنافسات خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام.

وفضل النادي عدم التسرع في عودة اللاعب مع التأكيد على أن الأولوية هي التعافي الكامل دون المجازفة بدفعه في المباريات المقبلة حال عدم استجابة حالته بالشكل المطلوب.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللاعب شعر بالخوف من تطور الإصابة بسبب شدة الآلام التي عانى منها لكنه رفض تماما فكرة الخضوع لعملية جراحية مع لجوء برشلونة لاستشارة طبيب بلجيكي متخصص يشرف حاليا على متابعة حالته بالتعاون مع الجهاز الطبي للنادي.

وحذر الأطباء اللاعب من خطورة الاستهانة بهذه الإصابة التي قد تمتد لشهور حال عدم الالتزام ببرنامج العلاج وهو ما تجاوب معه لامين الذي يركز بشكل كامل على التعافي وتقوية المنطقة المصابة لتجنب أي انتكاسة.

وأظهر لامين تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة رغم عدم وصوله إلى كامل لياقته حيث سجل وتألق أمام إلتشي وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني وساهم بهدف وصناعة آخر في مواجهة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا قبل أن تعود الآلام للظهور عقب مباراة سيلتا فيجو.

وشارك لامين في جزء من مران برشلونة الجماعي تحت قيادة هانز فليك في مدينة خوان جامبر الرياضية وسط ترقب لإمكانية حصوله على دقائق أمام أتلتيك بيلباو يوم السبت كاختبار أولي قبل الهدف الأهم المتمثل في الجاهزية لمواجهة تشيلسي.

ويبلغ لامين يامال من العمر 18 عاما ويعد من أبرز المواهب الشابة في برشلونة وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي لضمان عودته بأفضل حالة ممكنة قبل الاستحقاقات المقبلة.