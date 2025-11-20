موندو ديبورتيفو: برشلونة يترقب مصير تير شتيجن ولا عروض رسمية حتى الآن

ينتظر برشلونة تطورات مستقبل الحارس تير شتيجن في ظل غياب أي عروض رسمية حتى الآن رغم التقارير التي تحدثت عن اهتمام عدة أندية بضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

تير شتيجن رفض الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي رغم علمه بأنه سيصبح الخيار رقم 3 في الفريق وأراد الاستمرار حتى نهاية تعاقده الذي يمتد لـ 2028.

ونفى النادي الكتالوني تلقيه أي تواصل من بشكتاش بخصوص استعارة الحارس مع خيار شراء مقابل 8 ملايين يورو بنهاية الموسم كما تردد في الصحافة التركية مؤكدا ان اللاعب يركز في الوقت الحالي على استكمال تعافيه بعد خضوعه لجراحة في الظهر خلال شهر يوليو الماضي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو باتجاه تير شتيجن للبحث عن مخرج في يناير مع عودة الحارس جوان جارسيا للمشاركة أساسيا وحجز فويتشيك تشيزني لمقعد الحارس البديل بينما ينتظر برشلونة اكتمال تعافي الحارس الالماني قبل دراسة أي خطوة جديدة خاصة مع رغبة اللاعب في المشاركة بانتظام لضمان التواجد أساسيا مع منتخب ألمانيا في كأس العالم المقبلة بحسب تعليمات مدربه يوليان ناجلسمان.

ويرتبط شتيجن بعقد مع برشلونة وابتعد عن الملاعب منذ بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها في الظهر وسط ترقب لعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الحارس الألماني في التواجد بشكل أساسي مع المنتخب في كأس العالم بعد اعتزال مانويل نوير دوليا ولكن عدم حصوله على دقائق حتى الآن قد يشكل عائقا.

وكان تير شتيجن قد غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.