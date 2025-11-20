والده لـ في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 11:28

كتب : أحمد الخولي

شدد زهير داري والد أشرف داري مدافع الأهلي عن أن نجله لا يفكر في مغادرة صفوف الفريق.

وعاد أشرف داري للمشاركة في مران الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وقال زهير داري في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "نجلي أشرف لا يفكر في الرحيل عن الأهلي، والنادي أيضا لم يتحدث معنا أو يشعرنا بعدم رغبته في بقاء اللاعب".

وأضاف "ما يقال عن تعرض ابني لإصابة عضلية جديدة غير صحيح، أشرف داري يتعرض لحملة من الشائعات ولا نعرف سببها".

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري في صيف 2024 قادما من بريست الفرنسي.

ويمتد تعاقد داري مع الأهلي حتى صيف 2028.

المدافع المغربي لعب مع الأهلي هذا الموسم 6 مباريات فقط وعاني كثيرا من الإصابات.

وبشكل عام لعب داري 22 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعبين الدوليين في مران الأهلي خلال الأيام المقبلة بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

