تقرير: نيوكاسل وسندرلاند يستهدفان ماتيو جيندوزي للعودة إلى الدوري الإنجليزي

يستهدف نيوكاسل يونايتد وسندرلاند التعاقد مع ماتيو جيندوزي لاعب وسط لاتسيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم سندرلاند بسباق التعاقد مع اللاعب بعد تقارير سابقة ربطته أيضا بأستون فيلا قبل أن يدخل نيوكاسل على الخط لمحاولة إعادته إلى الدوري الإنجليزي.

وكشف موقع توتو ميركاتو ويب عن محاولات نيوكاسل وسندرلاند لضم جيندوزي في يناير المقبل.

وحدد لاتسيو مبلغا يتراوح بين 25 و30 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب خاصة في يناير نظرا لصعوبة تعويضه في منتصف الموسم إلى جانب حصول مارسيليا على 10 بالمئة من قيمة أي انتقال مستقبلي.

وتعاقد لاتسيو مع جيندوزي في صيف 2023 على سبيل الإعارة من مارسيليا قبل تفعيل بند الشراء بعد عام مقابل 14 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات.

ويمتد عقد جيندوزي مع النسور حتى يونيو 2028 وخاض هذا الموسم 9 مباريات في الدوري الإيطالي سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وسبق أن لعب جيندوزي في بريمييرليج بقميص أرسنال خلال الفترة من 2018 إلى 2020 قبل انتقاله إلى فرنسا ثم عودته إلى إيطاليا.