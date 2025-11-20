كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا
الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 10:42
كتب : FilGoal
خسر باريس سان جيرمان على ملعبه أمام برشلونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتألق يحيى خالد لاعب منتخب مصر بتسجيل 7 أهداف لصالح الفريق الفرنسي.
كما شارك الثنائي المصري، عبد الرحمن فيصل لاعب باريس سان جيرمان، وسيف الدرع لاعب برشلونة في المباراة.
وتغلب برشلونة على باريس سان جيرمان بنتيجة 30-27 في مباراة مثيرة.
وتألق إيميل نيلسن حارس مرمى برشلونة وحصد جائزة رجل المباراة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف ماجديبورج الألماني.
بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في المركز الخامس بعدما تعرض للخسارة 3 مرات في آخر 4 مباريات.
ويخوض برشلونة مباراته المقبلة أمام جوج الدنماركي في الجولة التاسعة.
أما باريس سان جيرمان فسيواجه فيسلا بلوك البولندي.
نرشح لكم
كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026 انتهت سوبر اليد – الأهلي (26)-(22) سموحة.. الأحمر بطل السوبر كرة يد - موعد مباراة الأهلي وسموحة في السوبر المصري كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا كرة يد - مصر في التصنيف الأول.. الكشف عن تفاصيل وموعد قرعة بطولة إفريقيا كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر يد - يحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة 9 للدوري الفرنسي