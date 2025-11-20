تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي

الخميس، 20 نوفمبر 2025 - 00:00

كتب : ذكاء اصطناعي

أنسو فاتي - موناكو

برشلونة يدرس حاليًا إمكانية استدعاء أنسو فاتي من فترة إعارته مع موناكو، بعد أن أبدى النادي قلقه من وضع اللاعب خلال الموسم الحالي.

نظرًا للصعوبات المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، اضطر برشلونة الصيف الماضي للتفكير في رحيل فاتي سواء بشكل دائم أو مؤقت، ما أدى إلى إعارته لموناكو لموسم 2025-26، مع وجود خيار شراء بقيمة 11 مليون يورو إذا رغبت إدارة النادي الفرنسي بذلك.

موناكو حصل حتى الآن على مردود جيد من اللاعب البالغ 23 عامًا، حيث سجل ستة أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات، لكن حسب تقرير Get Football News France، برشلونة غير راضٍ تمامًا عن كيفية سير تجربة اللاعب في الدوري الفرنسي.

القلق الكتالوني يعود إلى تراجع دور فاتي كعنصر أساسي منذ وصول المدرب الجديد سيباستيان بوكوجنولي، إذ شارك اللاعب في آخر ثلاث مباريات لموناكو لمدة لا تتجاوز 29 دقيقة في أي مباراة، بمجموع 55 دقيقة فقط، كما أنه لم يسجل أي هدف منذ 5 أكتوبر، آخر مباراة قبل التوقف الدولي.

برشلونة يفكر الآن في احتمال استدعاء فاتي وفتح باب العروض الجديدة لشرائه، حيث يوجد سيناريو يمكن من خلاله تحقيق ربح مباشر من صفقة بقيمة 9.7 مليون جنيه إسترليني مع موناكو، أو الحصول على مبلغ أكبر إذا ظهرت عروض أخرى، خصوصًا بعد تحسن لياقة اللاعب وأدائه.

مع إعادة فتح ملعب كامب نو جزئيًا بعد أعمال التجديد، يملك برشلونة إمكانية تحقيق عائد مالي من المباريات المستضافة على أرضه، ما قد يقلل من الحاجة لبيع فاتي فورًا، لكن عودته لتشكيلة هانز فليك قد تكون مرهونة بوقوع إصابات داخل الفريق.

يبقى أنسو فاتي مرتبطًا بعقد يمتد لأكثر من عامين ونصف، ما يمنحه القدرة على عدم التسرع في قبول عروض لا تخدم مساره الاحترافي.

