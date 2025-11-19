بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب

علم نادي برشلونة بمواعيد مباريات الفريق بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر، ووجد نفسه أمام جدول مزدحم يبدأ بمواجهة أتلتيك بلباو وينتهي بملاقاة فياريال.

وكانت مواجهة فياريال مقررة سابقاً أن تُلعب في الولايات المتحدة، لكنها ستُقام الآن على ملعب لا سيراميكا، ما ألغى فرصة إقامة المباراة المربحة في ميامي.

برشلونة كان يدرس إقامة ودية سريعة في قارة أخرى بعد مباراة فياريال، وتم تداول إمكانية لعب مباراة ودية في المغرب، إلا أن هذا الخيار أصبح مستحيلاً.

وفقاً لتقرير من موندو ديبورتيفو، النادي تلقى تأكيداً بأن مباراة فياريال ستُقام في 21 ديسمبر على ملعب لا سيراميكا، ما ألغى رسمياً إمكانية اللعب في المغرب.

المباراة الودية المقترحة في المغرب، التي كانت تستهدف يوم الاثنين 22 ديسمبر، تم استبعادها بسبب اللوائح العمالية. وبموجب اتفاقية الدوري الإسباني مع رابطة اللاعبين (LaLiga-AFE)، يجب على اللاعبين العودة إلى إسبانيا بحلول الساعة 23:59 من يوم 22 ديسمبر للبدء الرسمي في إجازة عيد الميلاد يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، ما يجعل تنظيم المباراة في الخارج واستكمال العودة في الوقت المحدد أمراً مستحيلاً.

كما تم استبعاد إقامة ودية في بيرو، نظراً لصعوبتها اللوجستية كونها تقع عبر المحيط الأطلسي.

وبذلك، سينهي فريق هانسي فليك عام 2025 مباشرة بعد صافرة نهاية مباراة فياريال، دون أي فرص حقيقية لإقامة مباراة ودية لتعويض الفرصة الضائعة في الولايات المتحدة.