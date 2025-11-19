ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 23:36

ملعب برشلونة الجديد كامب نو

يترقب نادي برشلونة عودته إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو هذا السبت أمام أتلتيك بلباو، بعد غياب دام 909 أيام بسبب أعمال التجديد، في حدث ينتظره الجميع من لاعبين وجهاز فني وجماهير النادي.

وقال المدير الرياضي ديكو على حسابه في إنستجرام: "المستقبل هنا، نحن عائدون إلى منزلنا، إلى سبوتيفاي كامب نو الجديد. فخر كبير أن أرى بيتنا وقد تحول لاستقبال فصول جديدة من تاريخ برشلونة. تحيا كتالونيا".

وأضاف: "الأسطورة تعود، العودة إلى سبوتيفاي كامب نو الجديد! شعور بالفخر الكبير وأنا أشهد عودة برشلونة إلى منزله المحوّل بالكامل".

وتابع: "المستوى الروحي يعود، العودة إلى سبوتيفاي كامب نو الجديد! بكل سرور نحتفل بعودة برشلونة إلى ديارنا، بعد التجديد الكامل. أكثر من مجرد نادي".

وكان برشلونة قد ابتعد عن ملعبه في 2023، ومنذ ذلك الحين والجميع في انتظار العودة لأرضه التاريخية التي كان من المقرر أن تستقبل الفريق في نوفمبر 2024، تزامناً مع ذكرى تأسيس النادي الـ125، قبل أن يتم تأجيلها، ومن ثم تم الإعلان عن العودة خلال مباراة كأس جامبر ضد كومو في أغسطس الماضي، والتي أُلغيّت لاحقاً.

الآن، أصبح الأمر واقعياً، وسيستقبل سبوتيفاي كامب نو الجديد أكثر من 45 ألف متفرج السبت المقبل لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو.

